Konference Pěšky městem představí chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost

Svatá Prostoto 15.10.2021 14:32

Sper, mohli by začít tím, že všechny chodníky budou vypadat aspoň jako ty na fotkách.

Protože tihle teoretičtí dobroserové řeší kde co, ale to nejzákladnější, tedy po čem ti chodci chodí, taktně pomíjejí. A pražský asfaltový patchwork je fakt na přes..žku.

Prudit auta, to jo, ale prudit TSK a síťaře, na to koule nemají.

Odpovědět