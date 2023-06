Mezinárodní ocenění Ekoškola letos v Česku poprvé převezmou i skauti

Foto | David Růžička / David Růžička / Skautský institut Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mezinárodní certifikaci programu Ekoškola dostane letos nejen 53 českých škol, ale poprvé i tři skautská střediska a jedna skautská základna z organizace Junák. Skauti získají certifikaci Ekoklubovna. Stejně jako zástupci škol ji dnes převezmou na Staroměstské radnici v Praze. Certifikát z programu, který vede mladé lidi k udržitelnému způsobu života, tak v Česku bude mít 156 škol a dalších zařízení pro děti.

Program s metodikou sedmi kroků, která je jednotná pro celý svět, funguje ve více než 70 zemích. V Česku se zapojilo zatím 395 škol a neškolských zařízení, ve kterých je v takzvaných ekotýmech více než 7000 dětí. Účastní se mateřské, základní i střední školy. V týmech spolupracují děti a dospělí, zjišťují silné a slabé stránky provozu škol, plánují a realizují změny, informují, zapojují a vzdělávají své okolí.

Certifikace je platná tři roky, pak ji musejí školy obhájit. Většina škol, které dnes certifikát převezmou, ho měla i dosud, přibyly ale také některé nové, řekl ČTK vedoucí kanceláře programu Ekoškola Jan Smrčka.

Program Ekoškola vede školy, učitele a žáky k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí a jeho zlepšování zejména v jejich okolí. Stojí za ním mezinárodní organizace Foundation for Environmental Education (FEE), v Česku ho koordinuje Vzdělávací centrum Tereza. Program byl založen v roce 1994, do České republiky se dostal o 11 let později.

Ocenění dnes budou předávat zástupci ministerstev školství a životního prostředí, informačního centra OSN v Praze a dalších organizací podílejících se na rozvoji vzdělávání i zlepšování životního prostředí v České republice.

reklama