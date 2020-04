Foto | Victoria Heath / Unsplash Teď, kdy jsou lidé profesně nebo kvůli zábavě více závislí na digitálních technologiích, na nejrůznějších hojněji využívaných domácích spotřebičích, na moderních formách komunikace, spotřebovávají energie více, než dosud bylo běžné. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Je v tom kus očekávání a zklamání. Karanténa udělala z milionů lidí, kočujících auty z práce a zpět, usedlé obyvatele domácností. Očekávatelné snížení spotřeby energií a produkce emisí, které by se blížilo nízkoemisnímu životnímu stylu, se ale zatím nekoná. Proč? Píše o tom TreeHugger

Názorně to na svých zkušenostech demonstruje Lloyd Alter, kanadský redaktor žurnálu TreeHugger, který se před pár měsíci rozhodl, že si vyzkouší „uhlíkovou dietu“. Tedy myšlenku vycházející ze závěrů IPCC (Mezivládního panel pro změny klimatu), konkrétně pak to, že svůj životní styl uzpůsobí tak, aby za celý rok nevyprodukoval více jak 2,5 tuny emisí oxidu uhličitého.

Jeho individuální emisní produkce je tak limitována přibližně 6,85 kilogramy CO2 na den. Znamená to mimo jiné nejíst maso, utáhnout termostat vytápění bytu, jezdit do práce na kole a zapomenout na to, že by na dovolenou někam letěl letadlem. Ještě v únoru to vypadalo hodně podivínsky, ale dnes většina z nás podobnou uhlíkovou dietu nedobrovolně drží s ním. Nebo si to aspoň myslí.

Kvůli karanténním opatřením ulice většiny světových metropolí teď zejí vynucenou prázdnotou, přes 130 zemí omezilo bezvízový přeshraniční styk, mezinárodní obchod se zpomalil, létá se minimálně. Na zvyšující kvalitě ovzduší to jde pochopitelně znát, ale ne tolik, jak bychom asi chtěli a čekali.

Když totiž pár miliardám lidí doporučíte, aby raději seděly doma, k omezení emisí to nutně nevede. Proč? Náš momentálně utlumený životní styl totiž neznamená sníženou poptávku po energiích. Vlastně teď, kdy jsme profesně nebo kvůli zábavě více závislí na digitálních technologiích, na nejrůznějších hojněji využívaných domácích spotřebičích, na moderních formách komunikace, spotřebováváme energie více, než dosud bylo běžné. Protože doma nechceme mrznout a chceme se nějak, méně či více smysluplně, zabavit.

Kdo si hraje, nezlobí

Ne každý tráví čas u počítače tím, že paří hry. Ale dá se říct, že teď je kvůli neplánovaným prázdninám hraje o dost víc lidí, než normálně. V roce 2019 připadalo ve Státech 2,4 % spotřeby elektřiny domácnostmi právě na provoz počítačů a herních konzolí. Účet za tuhle energii činil kolem 5 miliard dolarů a emisní bilance této zábavy byla ekvivalentní celoroční jízdě 5 milionů čmoudících automobilů. Ano, to bylo loni. Teď má ale čas na paření o mnoho milionů puberťáků víc a po celém světě. A nejen jich. Emise teď možná v ulicích neprodukují auta, ale vydatně je zastanou hráči jezdící virtuálními světy.

Dalším zdrojem komplikací je spotřební elektronika, protože jsou mezi ní i skuteční žrouti energie. Výkon toustovače se pohybuje v rozmezí 800-1200 wattů, mikrovlnka vytáhne něco mezi 700-1100 W, kávovar kolem 1200 W. Proč by na tom mělo záležet? Když jsme doma, používáme je více a častěji. Připomene nám to až účet za elektřinu, ale do té doby jdou tyhle výdaje na vrub naší zvýšené spotřeby a pohodlnosti. Pochopitelně, že kávy a čaje si za den připravíme asi víc, než toustů. Globálně to jde znát na provozu elektráren, které po celou dobu karantény jedou ve špičkovém režimu. Mimochodem, napadlo vás někdy, jestli je větším žroutem energie váš chytrý telefon anebo třeba veliká lednička s mrazákem? Pochopitelně, že pořádná lednička… nebo ne?

Chytrý telefon propálí nerozumně mnoho elektřiny

Ta si totiž řekne o 400-500 kWh, zatímco telefon v kapse jen o 3,3. Jenže k tomu je třeba započíst i přidružené výdaje provozu. Dívat se po celý rok hodinu týdně na streamovaný film znamená, že vaše obrazová data musí pohánět WiFi, datová centra a vysílače. I ony si říkají o energii, byť ji na vlastním účtu nevidíme. Ale na ovzduší to znát jde. Dohromady tak jen svým úsporným laptopem nebo telefonem propálíte koukáním na filmy a vykecáváním tolik, že by to utáhlo ledničky dvě. A dá se říct, že z nejrůznějších důvodů jsme teď na síti všichni a mnohem častěji, než mimo karanténu a mnoho z nás tráví čas i sledováním filmů.

„Jedním z největších problémů při pokusu žít nízkouhlíkovým stylem je zjistit, jaké různé činnosti mají skutečné dopady a uhlíkovou stopu,“ říká Lloyd Alter. „Často je to překvapivé. Třeba moje uhlíková stopa z používání internetu je vyšší, než moje stopa zanechaná konzumací potravin.“

Snášet omezení vyplývající z karanténních opatření není totéž, jako držet uhlíkovou dietu. Ta skutečná by byla bez internetu, počítačů, zbytečných elektrických spotřebičů. Velká mezinárodní on-line demonstrace za klima je pak podobně ekologická, jako kdyby probíhala na palubě plujícího tankeru. Ovzduší se kvůli karanténě nelepší tak rapidně, jak bychom si představovali, protože si jenom myslíme, že držíme uhlíkovou dietu. Zatímco všichni tajně mlsáme.

reklama