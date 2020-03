Ministerstva zemědělství: Na rozhodování o kompenzacích za mrazy je brzy

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Marcii / pixabay.com Na zjištění, jaké škody na ovoci způsobily mrazy, které o víkendu zasáhly ČR, je brzy. Další vlny mrazů mohou přijít v dubnu nebo v květnu. / Ilustrační foto

Na zjištění, jaké škody na ovoci způsobily mrazy, které o víkendu zasáhly ČR, je brzy. Další vlny mrazů mohou přijít v dubnu nebo v květnu. Teprve potom by se mohlo rozhodovat, zda pěstitele stát podpoří pomocí kompenzací, sdělil včera mluvčí ministerstva zemědělství (MZe) Vojtěch Bílý. Obvykle stát tvoří kompenzační tituly za nepřízeň počasí až po skončení možnosti příchodu mrazů a poté, co plody dozrají, aby se ukázalo, jaké byly reálné ztráty.

Loni vláda schvalovala kompenzace v září. V současnosti se vyplácí peníze za loňské mrazivé dny, kde pěstitelé obdrželi 30 milionů korun ze slíbených 50 milionů.

Jak dříve uvedl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík, silné mrazy v neděli a v pondělí poničily sady meruněk. Pokud by zničily celou úrodu, šlo by podle něj o ztráty 50 až 80 milionů korun.

Stát část škod proplácel mnohokrát v minulosti. Například za rok 2016 zaplatil 76,2 milionu korun, za rok rok 2017 pak 94,5 milionu korun, uvedlo ministerstvo. "Za škody mrazem způsobených v ovocných sadech v roce 2019 rozhodla vláda pěstitele kompenzovat částkou 50 miliony korun z rozpočtu ministerstva zemědělství. Z toho už bylo vyplaceno zhruba 30 mil. Kč v závěru loňského roku a zbytek bude vyplacen v průběhu jarních měsíců na základě předložených dokladů o propadu produkce způsobených loňskými mrazy," dodal Bílý.

Letošní škody z mrazů provázejí jiné okolnosti než v minulosti. "Letos se sešly dvě věci dohromady. Díky velmi teplé zimě stromy začaly dříve rašit a meruňky i kvést, a to o dva až tři týdny dříve. A do toho přišly silné mrazy, které nebyly po celou zimu," řekl Ludvík.

Agrární komora ČR podle svého tajemníka Jana Doležala dlouhodobě chce systémové opatření v podobě větší podpory vyhřívání sadů od státu. "Nicméně v minulých kolech Programu rozvoje venkova nebyly tyto projekty dostatečně podpořeny. To by bylo případné systémové řešení, nicméně je to samozřejmě pro ovocnáře, kteří se musejí potýkat se zvyšujícími se náklady (např. na zaměstnance či ochranu rostlin) a konkurencí z Polska, poměrně obtížné," napsal.

