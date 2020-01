Ministerstvo podpoří výstavbu domovních čistíren

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | HABRDA / Shutterstock Obce mohou od počátku března žádat o dotaci na vybudování domovních čistíren odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí uvolní 200 milionů korun. / Ilustrační foto

Obce mohou od počátku března žádat o dotaci na vybudování domovních čistíren odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí uvolní 200 milionů korun. Soustava domovních čistíren je určena pro obce, kterým se nedaří kvůli složitému terénu nebo vysokým nákladům pořídit kanalizaci či čistírnu odpadních vod. O dotaci dnes informovalo ministerstvo v tiskové zprávě. Podle údajů resortu není ke kanalizaci v Česku dosud připojeno 1,5 milionu lidí.

Podle ministerstva jsou domácí čistírny ekologickou alternativou k netěsným jímkám či septikům, které mnohdy znečišťují podzemní i povrchové vody. Čistírny budou instalovány přímo v domácnostech. Vyčištěnou vodu, která neodtéká pryč, pak mohou lidé využít například k zalévání zahrad.

Resort přispěje na domovní čistírny odpadních vod u rodinných či bytových domů do 50 obyvatel, které budou k čistírně trvale připojeny. Soustava musí "odkanalizovat" minimálně 30 procent z celkového počtu lidí v dané části obce či města. Výši příspěvku pak ministerstvo odstupňuje podle kapacity jedné čistírny od 100.000 do 240.000 korun.

"V předchozích výzvách se investiční náklady projektů pohybovaly od 400.000 do 20 milionů korun, dotace z nich může obcím pokrýt až 80 procent," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Do výdajů pro vypočítání příspěvku podle něj mohou žadatelé zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, instalaci i stavební práce, technologie pro monitoring systému i proškolení obsluhy.

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí od 2. března 2020 do 30. června 2021, případně do vyčerpání uvolněných peněz. Obce pak musí čistírny postavit nejpozději do konce roku 2024.

V předchozích dvou výzvách si podle ministerstva o dotaci požádalo šest desítek obcí, které vybudují 2000 čistíren pro 10.000 obyvatel.

