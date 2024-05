Ministerstvo zemědělství dá na rozvoj venkova 5 miliard korun, o využití peněz rozhodnou regiony

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Téměř pět miliard korun na dotacích dostanou do roku 2027 místní akční skupiny (MAS) v programu na rozvoj venkova. Nová pravidla umožní akčním skupinám, což jsou sdružení občanů, neziskových organizací nebo obcí, využít peníze nejen na spolupráci mezi sebou, ale také na projekty, které samy uznají za nejdůležitější pro daný region. Může jít například o investice do stezek nebo sociálních služeb pro seniory. Zároveň jim podstatně ubude byrokracie, uvedlo"Zatímco dříve bylo možné získat ji (podporu) převážně na vzdělávací projekty a akce pro veřejnost, nyní si místní akční skupiny určí, co je pro rozvoj jejich regionu nejdůležitější, a zaměření záleží na nich. Projekt pouze musí schválit Státní zemědělský intervenční fond jako administrátor dotace,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Místopředseda Národní sítě místních akčních skupin Jan Dražský Florian ČTK řekl, že projekty nebudou tematicky úplně neomezeny, nově daná pravidla ale umožní akčním skupinám realizovat takové projekty, které skutečně potřebují. Dříve byla podle něj pravidla nastavená příliš komplikovaně a uskutečněných projektů byly jednotky. "Po našem intenzivním připomínkování této situace se pro toto období podařilo nastavit pravidla více prakticky a věříme, že realizovaných projektů budou spíše stovky," uvedl Florian.

Dotace na rozvoj venkova bude z 65 procent hradit státní rozpočet, zbytek půjde z evropského rozpočtu. Kromě širšího zaměření podporovaných projektů, které mohou nově být i mezinárodní nebo přeshraniční, odpadne akčním skupinám také byrokratická zátěž, tvrdí ministerstvo. Nově například nebudou muset akční skupiny prokazovat finančnímu úřadu bezdlužnost nebo dodávat faktury za exkurze či vzdělávací akce. Podporu získají podle sazby určené například za jednu hodinu vzdělávacího kurzu.

Na společné projekty mohou akční skupiny využít nejvýše polovinu přidělené podpory a nesmí překročit částku 15 milionů korun. Žádosti o dotace na projekty spolupráce začne zemědělský fond přijímat letos v září. Výzvy na zbylé projekty mohou akční skupiny vyhlašovat od března.

Místní akční skupiny spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání podpory z Evropské unie a národních programů pro svůj region. V České republice je jich 180.

