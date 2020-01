Ministerstvo životního prostředí dá 436 milionů na projekty pro zlepšení kvality ovzduší

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MŽP Ministr životního prostředí (MŽP) Richard Brabec schválil podporu 436 milionů korun na více než 200 projektů pro zlepšení kvality ovzduší i řešení následků klimatické změny. / Ilustrační foto

Ministr životního prostředí (MŽP) Richard Brabec schválil podporu 436 milionů korun na více než 200 projektů pro zlepšení kvality ovzduší i řešení následků klimatické změny. Nejvíce peněz pokryje žádosti o bezúročné půjčky na výměnu neekologických kotlů. Resort pošle obcím také peníze na nákup ekologických vozidel či zajištění zdrojů pitné vody. MŽP o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.

Pilotní program kotlíkových půjček byl doplněk kotlíkových dotací v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Cílil především na domácnosti, které zaváhaly s výměnou starého kotle, a lidi s podprůměrnými příjmy, kteří neměli dost peněz na pokrytí nákladů. Kombinace dotace a bezúročné půjčky tak měla umožnit i těmto lidem nákup nového kotle.

Zájem byl veliký, MŽP proto navýšilo podporu z původních 740 milionů na 1,2 miliardy korun. "Aktuálně jsme schválili půjčky v objemu 373 milionů dalším 122 obcím a městům, převážně z Moravskoslezského kraje, jejichž žádosti pro velký zájem spadly do zásobníku projektů a obce je musely svým občanům prozatím krýt ze svých rozpočtů," uvedl ministr Brabec.

Lidé musí nevyhovující kotle vyměnit do konce roku 2022. Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana se do programu dosud zapojilo 296 obcí, převážně z Moravskoslezského kraje, které zažádaly o 1,16 miliardy korun. "Efekt kotlíkových půjček spočívá nejen v tom, že přispěje ke snížení škodlivých emisí ze zastaralých lokálních zdrojů. Nesmíme zapomenout, že splacené peníze z půjček obce a města vracet nemusí, ale mohou je účelně využít na jiné projekty, které zlepší kvalitu života a životního prostředí v obci," zdůraznil ministr. Lidé musí vyměnit nevyhovující kotle do roku 2022.

Vedle kotlíkových půjček rozdělí MŽP také 20 milionů korun 51 obcím, jejich příspěvkovým organizacím a institucím na pořízení ekologicky šetrných vozidel. Ty si koupí například Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Technické služby ve Vsetíně nebo pečovatelský dům v Mikulově.

"Další miliony pomohou obcím provést průzkumné hydrogeologické vrty a zajistit pro občany nedostatečné zdroje pitné vody, vybudovat soustavu domovních čistíren odpadních vod nebo zpracovat územní studie krajiny," popsala mluvčí MŽP Petra Roubíčková. Téměř 15 milionů korun pak získá Česká zemědělská univerzita pro vybudování soustavy mokřadů, niv a malých vodních nádrží v suché oblasti. Projekt má ukázat možnosti boje se suchem i to, jak připravit krajinu na výkyvy počasí a zadržet vodu v krajině.

