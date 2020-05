Ministerstvo životního prostředí souhlasilo se stanovením dobývacího prostoru lithia Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MŽP MŽP souhlasilo se stanovením dobývacího prostoru lithia. Po souhlasu MŽP může začít řízení o stanovení dobývacího prostoru, po jehož dokončení žadatel získá oprávnění k těžbě na vymezeném území. / Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v dubnu udělilo poslední potřebný souhlas se stanovením dobývacího prostoru pro těžbu lithia u Cínovce v Krušných horách. V pátečním rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD) to řekl Ivo Pěgřímek, generální ředitel společnosti Severočeské doly, která většinově vlastní firmu Geomet držící přednostní práva na průzkum a využití ložiska u Cínovce. V poloprovozních zkouškách se bude dva roky zkoušet metoda získávání lithia z vytěženého materiálu, kterou má patentovanou inženýr z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Souhlas se stanovením dobývacího prostoru ministerstvo životního prostředí loni v létě neudělilo australské firmě European Metals Holdings (EMH), která tehdy Geomet vlastnila. Letos v dubnu valná hromada EMH schválila prodej majoritního podílu v Geometu Severočeským dolům ze skupiny většinově státní energetické společnosti ČEZ. "V dubnu ministerstvo (životního prostředí) souhlas udělilo. Zřejmě potřebovalo něco doložit," řekl Pěgřímek. Po souhlasu MŽP může začít řízení o stanovení dobývacího prostoru, po jehož dokončení žadatel získá oprávnění k těžbě na vymezeném území. Odbytištěm pro krušnohorské lithium by podle ČEZ mohly být baterie do elektromobilů či baterie systémů pro ukládání elektřiny. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů tohoto alkalického kovu, naprostá většina na Cínovci, kde je jeho největší ložisko v Evropě. Pěgřímek také uvedl, že Severočeské doly si u firmy ČEZ jako investora projektu vyjednaly dva roky na provedení poloprovozních zkoušek. Při nich se bude ve zkušební peci ověřovat fungování laboratorní metody VŠCHT pro získávání lithia, kterou má patentovanou inženýr Nguyen Hong Vu a která má mít menší dopad na životní prostředí než jiné používané postupy. Koncentrát s obsahem cinvalditu se při ní bude tavit při teplotách až 1700 stupňů Celsia, čímž se uvolní chloridy alkalických kovů, ze kterých se získává lithium, popsal Pěgřímek. VŠCHT chce zkušební pec postavit s cementárenskými firmami, které mohou využít vedlejší produkt, jímž je slínek. "Je tam natolik synergický efekt s partnery, že se s velkou pravděpodobností ČEZ ani nebude podílet na stavbě pece. Pec bude stát v příštím roce, kde, to neřeknu," doplnil šéf Severočeských dolů. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z diskutovaných témat před parlamentními volbami v roce 2017. Bývalá vláda pod vedením ČSSD tehdy krátce před volbami podepsala s EMH memorandum o těžbě. Předloni v březnu Česko memorandum vypovědělo, premiér Andrej Babiš (ANO) ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. Loni v červenci ČEZ oznámil, že prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce. Severočeské doly pak letos na jaře získaly ve firmě Geomet podíl 51 procent. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

