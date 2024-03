Ministr Výborný očekává, že Evropská komise předloží další návrhy na podporu zemědělců

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Český ministr zemědělství očekává, že Evropská komise přijde v blízké budoucnosti s dalšími návrhy, jak podpořit zemědělce v Evropské unii. Marek Výborný to uvedl při dnešním jednání unijních ministrů zemědělství v Bruselu. Ministr doufá, že současné návrhy Evropské komise v dubnu projdou i Evropským parlamentem a velmi by si přál, aby uklidnily zemědělce, kteří v posledních měsících protestovali po celé Evropě. Farmáři dnes dorazili i do Bruselu, podle belgických médií bylo v belgické metropoli asi 250 traktorů. Protestující házeli vajíčka a další předměty na policisty a zapalovali seno i pneumatiky, nejméně dva policisté utrpěli zranění.

"Je zde návrh, který má výrazným způsobem začít zjednodušovat podmínky směrem k zemědělcům jak v České republice, tak v celé Evropě. Když to řeknu velmi jednoduše, tak jdeme cestou méně regulace, více motivace a týká se to řady opatření," řekl novinářům český ministr.

Unijní exekutiva v polovině března vyhověla zemědělcům a navrhla zrušit některé ekologické požadavky, které na ně dosud měla v rámci společné zemědělské politiky. Jedním z požadavků na farmáře je například vyčlenit část půdy pro podporu biologické rozmanitosti. Plnění podobných podmínek bude nyní dobrovolné. Komise rovněž navrhuje osvobodit od kontrol zemědělce s méně než deseti hektary půdy, tedy dvě třetiny všech příjemců podpory v rámci společné zemědělské politiky.

"Jsem rád, že máme na stole například vyřešení toho, co je pro farmáře velmi citlivé, a to je ponechávání půdy ladem," zdůraznil i ministr Výborný. "Zároveň jsem rád, že řešení nejdou od extrému do extrému, to znamená my určitě nerezignujeme na ambice pečovat o půdu, krajinu, životní prostředí, ale například u té podmíněnosti směrem k ponechávání půdy ladem přecházíme k dobrovolnosti," dodal. Tato dobrovolnost by měla platit až do konce tohoto období společné zemědělské politiky, tedy do roku 2027.

Současné návrhy komise jsou podle Výborného dobrým startem a pozitivním signálem, musí ale přijít i další. Ministr zároveň prohlásil, že byrokracii je třeba omezovat na evropské i národní úrovni.

