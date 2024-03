Ministr zemědělství Výborný jedná o možnosti zálohových plateb farmářům

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) jedná o možnosti vyplatit zálohy na dotace a tím zlepšit situaci farmářů, kterým kvůli nízkým výkupním cenám zejména u obilí chybí hotové peníze. Výborný to dnes řekl v Jablonci nad Nisou, když od zástupců protestujících farmářů přebíral společné memorandum, které podepsali s polskými a německými kolegy o víkendu. Právě cash flow podle předsedy regionální agrární rady Libereckého kraje Roberta Erlebacha trápí teď farmáře nejvíc.

"Rozumím, že chcete rychlou pomoc, nemá cenu se bavit o tom, co bude za rok, za dva, za tři," řekl Výborný farmářům. Už letos proto podle něj půjde víc peněz na podporu pro životní pohodu zvířat, kde k 672 milionům korun přibude dalších 550 milionů. Zároveň řeší, aby bylo možné vyplatit zálohové platby a zbytek pak doplatit. "Nic rychlejšího v tuto chvíli nevymyslíme, pokud se bavíme o přímé podpoře, dneska ráno jsem o tom měl jednání, myslím, že to může být reálné," dodal ministr.

Klíčové je podle Erlebacha ale pro zemědělce obilí a jeho ceny. "Je potřeba vymyslet, co s ním, dneska se válí na sýpkách, nejsou schopni to prodat, a když to prodají, tak pod nákladové ceny," dodal. I proto žádají čeští, polští a němečtí farmáři ve společném memorandu kromě jiného okamžité zablokování podle nich nekontrolovaného a bezcelního dovozu z Ukrajiny a dalších zemí, které nesplňují unijní normy pro výrobu a kvalitu. Podle Výborného je ale třeba tohle řešit na evropské úrovni, česká vláda ceny ovlivnit nedokáže.

V Jablonci, kde se dnes odpoledne sešla vláda, místní zemědělci zorganizovali protestní jízdu, na kterou vyrazil tucet traktorů. Snažili se tak upozornit na problémy, které je trápí. V Libereckém kraji je to už čtvrtý podobný protest, do něhož se zapojila zemědělská technika. V minulých týdnech se do České Lípy, Liberce a k česko-polskému hraničnímu přechodu v Hrádku nad Nisou sjelo až 70 traktorů, tentokrát nedorazili třeba lidé z největšího podniku v kraji ZOD Brniště. "Zemědělci musí na pole," vysvětlil důvody Erlebach.

Do Jablonce dorazili nejen farmáři z Libereckého kraje, o situaci v zemědělství diskutoval s Výborným také například Petr Tvaroh, předseda představenstva ze Zemědělského družstva Březina nad Jizerou ze sousedních středních Čech. Podnik, který hospodaří na 1700 hektarech, chová krávy a drůbež, přišel podle něj jen kvůli změně podmínek vyplácení dotací o pět milionů korun, další miliony ale ztrácí kvůli dovozu levného drůbežího masa z Ukrajiny. "Máme peníze na dva měsíce, pak bude konec," dodal.

