Minulý týden se zvýraznily rozdíly v suchu mezi regiony ČR, někde už je extrémní

Po intenzivních lokálních srážkách v minulém týdnu se výrazně prohloubily rozdíly v míře sucha mezi jednotlivými regiony. Zatímco v pásu od jižních Čech přes střední Čechy až do severních je nyní v půdě do jednoho metru tolik vody, jako je pro tuto dobu obvyklé, případně více, v Karlovarském kraji, na pomezí Pardubického kraje a Vysočiny či ve Slezsku je extrémní sucho, což je nejvyšší stupeň sucha. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnili tvůrci projektu Intersucho na webu . Více je sucho na Moravě.

Rozdíly se budou patrně v dalších dnech prohlubovat, protože tento týden se opět očekávají intenzivní srážky doprovázející bouřky, ale ty budou opět lokální. Navíc se čekají více v Čechách, které jsou na tom lépe než Morava. Celkově je extrémní sucho na sedmi procentech území, na dalších sedmi procentech je výjimečné sucho a na 17 procentech výrazné sucho. Jeho míru určuje odchylka aktuálního stavu od dlouhodobého průměru v letech 1961 až 2010.

Sucho je i přes to, že srážky jsou od května víceméně normální, ale chybí vláha ze sněhu. Kromě hor a vyšších poloh v zimě prakticky nebyl a také bylo suché jaro. Tento deficit se táhne několik měsíců a projevuje se i nízkými průtoky řek v celé zemi. Krajinu navíc vysušují nadprůměrné teploty posledních dnů, na mnoha místech letos už meteorologové několikrát zaznamenali tropické teploty nad 30 stupňů Celsia. A tento týden bude horké počasí, obzvláště na Moravě, pokračovat až do pátku, teprve pak by se teploty měly přiblížit průměru.

Zemědělské sucho má letos dlouhodobý charakter, proto už zemědělci očekávají ztrátu na úrodě. Intenzivnější srážky budou obilí a řepce už spíše na škodu, protože nyní rostliny dozrávají a v nížinách už začala sklizeň. Ve 12 okresech očekávají ztrátu přes 30 procent, v 27 okresech očekávají ztrátu deset až 30 procent.

Střednědobý výhled počasí předpokládá, že teploty budou nadprůměrné do 13. července, přičemž tento týden až o deset stupňů. I poté se předpokládá, že by teploty neměly klesnout pod průměrné hodnoty. Krajina tak bude dál vysychat, pokud nepřijdou výraznější deště.

