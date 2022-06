Mládě orslosupa narozené v ostravské zoo vypustili do volné přírody ve Španělsku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Richard Bartz / Wikimedia Commons Orlosup bradatý obývá ostrůvkovitě horské a vysokohorské oblasti Afriky, střední Asie, jižní Evropy a znovu také Alpy, kde byl v minulosti člověkem vyhuben.

Díky úspěšnému odchovu orlosupů bradatých v ostravské zoo vypustili do volné přírody ve Španělsku už sedmnácté mládě tohoto dravce. V rámci repatriačního projektu je samec umístěn v přírodním parku v Andalusii, řekla ČTK mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Letošní chovná sezona orlosupů bradatých v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava byla velmi úspěšná. Dvěma párům těchto majestátních dravců se podařilo odchovat po jednom mláděti a obě budou létat ve volné přírodě. Starší již bylo do přírody vysazeno začátkem května ve Francii, mladší bude vypuštěno ve Španělsku," uvedla mluvčí.

Vypouštěný samec se v zoo vylíhl v únoru a je úspěšně odchovaným potomkem staršího páru, který je velmi zkušený a odchoval už 11 mláďat. Původním plánem koordinátora programu bylo ponechat toto mládě v chovatelské základně, ale nakonec své doporučení změnil.

"Mládě z jiné evropské zoo, které bylo původně zamýšleno pro vypuštění, má bohužel problém s okem, a tudíž není možné jej vypustit do volné přírody. Jako náhradní mládě k vypuštění bylo tedy určeno to ostravské," vysvětlila zooložka Adéla Obračajová.

V Andalusii byli v minulosti vypuštěni už dva ostravští orlosupi, nejprve samec v roce 2014 a o dva roky později samice. Letošní mládě vypuštěné v této lokalitě je 17., které se vylíhlo v ostravské zoo a bylo bezplatně poskytnuto pro posílení divoké evropské populace. „Většinu orlosupů jsme na místo vypuštění přepravili osobně autem, tentokrát jsme kvůli velké vzdálenosti zvolili přepravu leteckou,“ doplnila Obračajová.

Orlosup bradatý obývá ostrůvkovitě horské a vysokohorské oblasti Afriky, střední Asie, jižní Evropy a znovu také Alpy, kde byl v minulosti člověkem vyhuben. Od 80. let minulého století funguje mezinárodní projekt návratu orlosupů bradatých do Evropy, do kterého je zapojena řada evropských zoologických zahrad a další instituce. "Tento mimořádně úspěšný projekt naplňuje jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tedy přispět k zachování biologické rozmanitosti, a zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností," řekla Nováková.

