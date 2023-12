Mlž, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se začal zase objevovat v Jadranu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obrovský mlž kyjovka šupinatá, který se ocitl na pokraji vyhynutí, se podle mořských biologů vrátil do vod u Chorvatska, kde jeho počty výrazně vzrostly. Tato škeble, která může dorůst až jednoho metru, začala vymírat kvůli šíření smrtícího patogenu v některých částech Středozemního moře kolem roku 2016. Podle agentury Reuters chorvatští vědci donedávna evidovali v jejich části Jadranského moře pouze deset přežívajících kyjovek šupinatých.Loni však jeden potápěč spatřil poblíž pobřeží na severu poloostrova Istrie skupinu 20 jedinců tohoto mořského živočicha. "Znělo to neuvěřitelně. Bylo nemožné, aby byli naživu," řekl Sandro Dujmović z organizace Natura Histrica, která spravuje chráněná území na Istrii. Letos se pak biologům podařilo sesbírat kolem 100 mladých jedinců a odvézt je do akvária.

"Bylo to znamení, že se stále sami rozmnožují," upozornil Dujmović. V akváriu ve městě Pula je nyní chovají ve speciálně filtrované vodě, zbavené parazitů, kteří by je mohli napadnout. "Máme je zde především proto, abychom jim zajistili co nejčistší prostředí... A snažíme se je co nejvíce posílit, aby se stali odolnými a byli schopni přežít případný návrat do moře," podotkla bioložka Nikolina Premateová.

Oba vědci uvedl, že je zatím příliš brzy na to, aby se dalo říci, co návrat kyjovek šupinatých způsobilo. Chorvatská vláda proto podle Reuters financuje další výzkum.

Kyjovky přispívají k čistotě mořské vody, v níž filtrují organické částice. Po staletí byly součástí jídelníčku lidí. Už v minulosti je ohrožoval nelegální rybolov, ztráta přirozeného prostředí, invazivní živočišné druhy a změny klimatu. V roce 2016 se však u španělského pobřeží objevil nový patogen, který se rozšířil do dalších oblastí Středomoří, a způsobil prudký pokles v jejich výskytu. Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUCN) přidal v roce 2019 kyjovku šupinatou na seznam krajně ohrožených druhů.

