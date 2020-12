Modrozelený Petřín připomene pět let od podpisu klimatické Pařížské dohody

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | libreshot Petřínskou rozhlednu je možné nasvítit škálou barevných světel. Zítra to bude modrá a zelená. Ilustrační snímek.

Praha se v sobotu 12. prosince připojí k iniciativě, která připomíná pět let od podpisu průlomové Pařížské dohody o klimatu. Petřínská rozhledna se v podvečer rozsvítí modře a zeleně, tedy barvami planety Země. Smyslem je upozornit na boj s klimatickými změnami způsobenými člověkem

„Praha přijala v roce 2019 svůj klimatický závazek snížit emise CO2 o 45 procent do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010. Do roku 2050 se Praha chce stát uhlíkově neutrální,“ uvedl k tomu v tiskové zprávě hl. m. Prahy náměstek primátora Petr Hlubuček.

Odklon od fosilních paliv při výrobě energie, v dopravě a při dalších ekonomických aktivitách města nepovažuje Praha za hrozbu, ale za příležitost postupně transformovat město v ekologicky přátelskou metropoli, atraktivní pro život.

Petřínská rozhledna se rozsvítí modrozeleným světlem v sobotu v 16:20 hodin a bude svítit do nedělních 7:40 hodin.

Modrá a zelená jsou zároveň barvami mezinárodní konference COP26, která se uskuteční příští rok ve skotském Glasgow. Další modrozelené budovy připojí Brno i Ostrava.

„Připomenutí barev naší modrozelené planety formou rozsvícení Petřína je to nejmenší, co pro ni můžeme udělat. Životní prostředí a klima zůstává právem v popředí zájmu pražské koalice. Ostatně jsme se zavázali, že během osmi let v Praze vysázíme jeden milion stromů,” uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Signatáři Pařížské dohody, mezi něž patří i Česká republika, se před pěti lety zavázali, že budou usilovat o to, aby se globální průměrná teplota nezvýšila o více než 1,5 ˚C ve srovnání s předprůmyslovou dobou. Každý z nich si také na národní úrovni stanovil, jak přispěje k tomuto cíli, tedy o kolik zredukuje své emise skleníkových plynů.

Zítřejší rozsvícení modrozelených světel je snahou tento milník připomenout.

