V Praze popeláři letos opět zlikvidují stovky tisíc vánočních stromků

Vyhozené vánoční stromky budou pražští popeláři odvážet do konce února. Pražské služby i letos předpokládají, že jich v metropoli jako každý rok zlikvidují odhadem stovky tisíc. Lidé by měli stromky odkládat vedle popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad, neměli by je umisťovat přímo do popelnic, řekl mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.Jehličnany by měli Pražané odnést vedle veřejně přístupných popelnic. "Pro stromečky totiž pojedou speciální čety a vysbírají je přímo z ulic. Občany proto žádáme, aby tento symbol Vánoc nevyhazovali do žádné z popelnic, ale odkládali vždy vedle nádob," uvedl Komarnický. Stromky by měly být důkladně odstrojené, aby z nich mohla vzniknout štěpka nebo kompost. Umělé vánoční stromečky by pak měli lidé vozit pouze na sběrné dvory.

O svoz stromků se budou starat posádky menších nákladních vozů s valníkem i speciálně vyčleněná běžná popelářská auta. Sváží je na překladiště a následně do kompostáren. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků skončí ve spalovně v Malešicích. Loni popeláři podle Komarnického odvezli přibližně 319 tun tohoto svátečního bioodpadu z celé Prahy.

Město zároveň apeluje na občany, aby se vánočních stromečků nezbavovali v přírodě. "Prosíme, v žádném případě je neodnášejte do lesa ani do parku, zapomenuté ozdoby by mohly ublížit divoké zvěři," uvedla náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková (Piráti).

Pražské služby zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Od roku 2018 je jediným vlastníkem firmy Praha. Zbytek svozu odpadu v Praze zajišťuje společnost AVE CZ a další firmy.

