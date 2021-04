Mor včelího plodu se za uplynulý rok rozšířil i na Brněnsko

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | jessicareeder / Flickr Nákaza postihuje časná larvální stadia včel. "Původcem onemocnění je bakterie Paenibacillus larvae, která vytváří extrémně odolné spory. S vysokou odolností spor původce souvisí obtížné zdoláváni této nákazy a nutnost využití radikálních opatření.

Počet ohnisek moru včelího plodu v Jihomoravském kraji loni meziročně vzrostl. Zatímco v roce 2019 evidovala Krajská veterinární správa (KVS) 15 ohnisek, všechny na Blanensku, v roce 2020 se nákaza rozšířila i na Brněnsko, kde nově vzniklo pět ohnisek. Na Blanensku nákaza přetrvala, řekl ČTK vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat KVS Ctirad Zabloudil. Podle Pavla Řehořky z oblastní organizace Brno-venkov Českého svazu včelařů mor včelího plodu nemá takový dopad na produkci medu jako třeba varroáza, která v sezoně 2019/2020 zničila na Brněnsku zhruba čtvrtinu včelstev.

Mor včelího plodu se na Brněnsku začal šířit z Moravan a nyní se vyskytuje v Popovicích. "Při zabránění jeho šíření záleží na spolupráci s úřady i zodpovědnosti včelařů. Pokud postupují liknavěji, tak se nákaza roztáhne. Dříve, když se ve stanovišti s několika včelstvy mor objevil, tak je museli včelaři všechna spálit, včetně úlů či oblečení. Zhruba osm let platí, že se stanoviště likviduje v případě, kdy se mor vyskytne u více než 15 procentech včelstev. Pokud je infekce slabší a včelař ji zjistí včas, stačí zlikvidovat vnitřní výbavu a dezinfikovat úly. Včely se z nákazy díky vitamínům z pylové snůšky mohou dostat," uvedl Řehořka.

Nákaza postihuje časná larvální stadia včel. "Původcem onemocnění je bakterie Paenibacillus larvae, která vytváří extrémně odolné spory. S vysokou odolností spor původce souvisí obtížné zdoláváni této nákazy a nutnost využití radikálních opatření při potvrzení výskytu nákazy na stanovišti. Přenosem spor včelami dochází k zanesení této nákazy do dalších včelstev. V důsledku toto onemocnění znamená jednak postižení včelstev na značném území, úhyn či nevyvinutí včel nebo chřadnutí včelstev," uvedl Zabloudil.

Nová ohniska se do produkce medu podle Řehořky výrazněji nepromítnou, protože úhyny nejsou tak velké jako třeba u varroázy, která včelaře rovněž trápí. Letošní rok by ale u tohoto onemocnění měl být příznivější. Roztoč kleštík včelí, který varroázu způsobuje, se letos podle Státní veterinární správy nevyskytuje v 28 procentech včelstev v České republice. Meziročně je to o šest procentních bodů více.

