Moravské zemské muzeum zapůjčí na výstavu do Japonska díla Zdeňka Buriana a dalších umělců, kteří zobrazovali pravěkou přírodu. Muzeum disponuje rozsáhlou sbírkou takzvaných paleontologických rekonstrukcí, podle náměstkyně ředitele Barbory Onderkové je patrně nejvýznamnější v Česku. Výstava potrvá od března do července ve dvou institucích v Kóbe a Tokiu, uvedla Onderková.Z Brna do Japonska míří osm paleontologických rekonstrukcí. Jsou mezi nimi díla průkopníků žánru, jako byli Charles Knight, Heinrich Harder nebo Benjamin Waterhouse Hawkins. Nejvýrazněji je však zastoupen český malíř a ilustrátor Burian, jenž žil v letech 1905 až 1981 a při zobrazování pravěku dosáhl světového věhlasu.

"Mezi zapůjčenými díly z našich sbírek vévodí dva slavné Burianovy obrazy dinosaurů Tarbosaurus battar a Iguanodon bernissartensis, dále dramatický zápas dvou mořských plazů Tylosaurus dyspelor a Elasmosaurus platyurus a několik nádherných kvašů, které budou jistě lahodit vkusu japonských návštěvníků," uvedla kurátorka paleontologické sbírky Moravského zemského muzea Růžena Gregorová. Několik obrazů zapůjčí také zoo ve Dvoře Králové nad Labem.

Moravské zemské muzeum má ve své sbírce také raná Burianova díla. O jeho tvorbu je ve světě stále zájem, v poslední době obrazy vystavovali například v nizozemském Harlemu a ve Vídni.

