Moravskoslezský kraj zveřejní návrh opatření, jež umožní odlov problémových vlků

Miroslav Vinkler 7.9.2023 06:41

Prokazuje se to, co několik let opakovaně tvrdím. Neexistuje nic jako koexistence vlka a člověka, to je z povahy věcí vyloučeno.



Musely být roztrhány stovky ovcí,koz i krav , včetně koní i psů , stát musel z našich kapes vyplatit desátky mil. Kč náhrad a další desítky na legrační prevenci, která nefunguje .

Hlavně, že byly spokojeni vlkomilové od Chebu po Jablůnkov, včetně ředitele AOPK , Pelce , který zajistil vlkům absolutní ochranu a ještě je přirovnával ke skřivanům. Idiot.



České vlezprdelkovství vůči Bruselu je bez konce , v hlavě místo mozku mají někteří doslova seno.

