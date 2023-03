Musíme vyučovat, co dělat v době krize, míní Martin Kříž z ekocentra Chaloupky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Mezi náhlé krize řadí nejen blackout, ale i to, když není voda nebo delší čas nefungují bankomaty. "Budeme se bavit o tom, co má mít domácnost zajištěno, aby lidé neumrzli, aby se najedli. Jak třeba spolupracovat se sousedy, jak se taková krize projeví ve městě a jak na vesnici.

V Česku podle vedoucího ekocentra Chaloupky Martina Kříže chybí výuka toho, jak se chovat v případě nenadálých krizí včetně výpadku dodávek elektřiny neboli blackoutu. I proto se jí bude věnovat letošní Regionální velká výměna zkušeností, která se uskuteční o nadcházejícím víkendu v ekocentru Chaloupky v Kněžicích na Jihlavsku. Je určená především pedagogům volného času včetně skautských vedoucích.

"Umět se o sebe postarat v krizi patří k základním kompetencím k tomu žít spokojeně a šťastně. Diskuse na toto téma nám ale ve veřejném prostoru chybí, v plánu škol příliš není. Cítím, že skauti jsou přesně ti, kteří by se tomu mohli věnovat," řekl ČTK Kříž. Odborníků, kteří by takové znalosti mohli předávat, je podle něho minimum. "Není to klasická branná výchova. Je to komplexní věc - od chemie a čištění vody až po logistiku domácnosti," řekl Kříž.

Mezi náhlé krize řadí nejen blackout, ale i to, když není voda nebo delší čas nefungují bankomaty. "Budeme se bavit o tom, co má mít domácnost zajištěno, aby lidé neumrzli, aby se najedli. Jak třeba spolupracovat se sousedy, jak se taková krize projeví ve městě a jak na vesnici. Jak důležité je samozásobitelství, zda je to jen nějaké pozlátko nebo je to důležité. My, co chováme ovce a krávy, jsme asi za vodou, ale je zase otázkou, zda mít doma zbraň, abychom to stádo ochránili. To jsou věci, o kterých se budeme bavit, protože krize může přijít velice rychle," řekl Kříž. Důkazem toho je podle něj i současná válka na Ukrajině.

Zastřešujícím tématem víkendové akce, které se zúčastní 50 lidí, jsou děti a jejich budoucnost. Podle Kříže se jim málo předestírají možnosti, které je čekají. Pracovat možná budou v oborech, které dnes ještě neexistují. Na budoucnost má připravovat i jiný způsob výuky. Takzvaná svoboda učení bude dalším z témat, kterým se víkendové setkání bude věnovat. Zatím školy postupují podle tradičních modelů, legislativa přitom podle Kříže není překážkou. "Legislativa neříká, že se musí známkovat, neříká, že vyučovací hodina musí mít 45 minut, rámcový vzdělávací program neurčuje ty a ty předměty, mohou se krásně spojovat. Je to v hlavách, je to o přístupu škol a jednotlivců. A nejvíc do toho házejí vidle rodiče. Jakmile se řekne, že se nebude známkovat, vyžadují to. Přitom je potřeba vědět, v čem dítěti pomoct, co mu nejde. Trojka mi to neřekne," dodal Kříž.

Za Regionální velkou výměnou zkušeností stojí Regionální rada dětí a mládeže Kraje Vysočina. Pořádá ji od roku 2002. V ekocentru Chaloupky se bude konat od 31. března do 2. dubna potřetí.

