Muzeum v Semilech proměnilo část Jílovecké ulice v expozici léčitelství

Léčitelsko-bylinkářský areál s novou stálou expozicí vytvořilo z části Jílovecké ulice v Semilech místní muzeum. Patří do něj dvě historické budovy i nově vytvořené travnaté náměstíčko, na kterém je vysázeno 75 druhů léčivých bylin. Expozici nazvanou Léčitelé Pojizeří a Podkrkonoší otevře muzeum za týden v neděli při Bylinkovém festivalu. ČTK o tom informoval ředitel muzea Miroslav Šnaiberk.Impulzem k vytvoření takového areálu byl podle ředitele zájem návštěvníků o dvě výstavy, které muzeum v předchozích letech věnovalo léčitelům. "Když jsme viděli velký ohlas obou výstav a to, jak téma léčitelů u veřejnosti rezonuje, přišlo nám, že by byla škoda, aby o ně byli návštěvníci po skončení výstavy ochuzeni. A tak jsme se rozhodli téma rozvinout do podoby stálé expozice," uvedl Šnaiberk.

Muzeum ji bude mít v takzvané červené roubence a také v cihlovém domku, který je naproti ní. "Dvojice odlišných historických budov je pro představení vývoje léčitelství ideální, neboť umožňuje umístit jednotlivé osobnosti do prostředí, ve kterém žily a provozovaly svou činnost," uvedl autor expozice Tomáš Chvátal. V tradiční podhorské roubence podle něj představí zdejší báby kořenářky, mýty a pověstmi opředeného jizerskohorského léčitele Eleazara Kittela a několik léčitelů z 19. století. Budou to například podivín Josef Pattermann, sklenařická rodina Metelkových či rozporuplná "skokovská bába" Klotylda Hoppeová. Bude tam i kopie laborantské kuchyně z 18. století z krkonošské Karpacze, v níž se bylinné extrakty destilovaly ve skleněných křivulích.

Druhá část expozice, která bude v cihlovém domku, bude patřit významným regionálním léčitelům 20. století. Chybět v ní nebudou "napravovači" z Mříčné, "hadař" Josef Adam z Trávníčku, cestovatel a bylinkář Alan Forejt z Volského dolu či Josef Prouza z Batňovic. "Mimo jiné zde zaznívá téma pronásledování léčitelů komunistickým režimem. Náležitý prostor jsme pak z pochopitelných důvodů věnovali ´naší´ léčitelce Květoslavě Patočkové, její činnosti a její rodině," řekl Chvátal.

Podle dobových fotografií i některých originálních artefaktů vytvořilo muzeum v domku dokonce přesnou repliku léčící místnosti semilské léčitelky Patočkové. "Atmosféru tohoto tajuplného prostoru s množstvím sošek světců a svatých obrázků doplňuje i autentická audionahrávka hlasu paní Patočkové. V celé expozici se pak za pomoci fotografických figurín v životní velikosti, předmětů z majetku léčitelských rodin a konkrétních vzpomínek pamětníků snažíme navodit v návštěvníkovi pocit, že je opravdu u daných léčitelů na návštěvě," dodal autor expozice.

Poprvé budou mít zájemci možnost si novou expozici prohlédnout za týden při festivalu, jehož součástí budou i přednášky a tvořivé dílny. Své bylinkářské produkty tam budou nabízet regionální výrobci.

