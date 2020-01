Myslivci: Přes mokřady míří komise znovu prakticky k zákazu olova

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marek Drha / Marek Drha / NP Šumava Evropská komise ve svém novém návrhu znovu míří k plošnému zákazu používání olova ve střelných zbraních. / Ilustrační foto

Evropská komise ve svém novém návrhu znovu míří k plošnému zákazu používání olova ve střelných zbraních, uvedla včera v prohlášení Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ). Diskuse o návrhu v evropském výboru Reach bude 4. února. Komise podle ČMMJ navrhuje 300metrovou velikost ochranných pásem v okolí mokřadů, šlo by tak prakticky o čtvrtinu republiky, což by v podstatě byl plošný zákaz. V ČR je obecně střelba v mokřadech zakázána od roku 2011.

Problematická je podle myslivců především chybějící definice velikosti mokřadu, ve kterém by se střelivo nesmělo využívat, a oblast kolem něj, kde by byl zákaz také platný. "Definice toho, co je považováno za mokřad, je klíčovým faktorem při určování proveditelnosti a vymahatelnosti navrhovaného omezení. Každá viditelná voda, i třeba kaluž o velikosti 50 cm čtverečních, může být definována jako mokřad. Pro střelce může být problematické v praxi posoudit, zda je oblast mokřadem, nebo ne," uvádí jednota.

Návrh podle myslivců také nebere v úvahu střelnice. Tvrdí, že skoro každá střelnice v EU je v okruhu 300 metrů od vody. "Například na střelnici v Tachově by skončila střelba olověným střelivem do brokovnic, protože se nachází v blízkosti dvou rybníků," dodávají myslivci.

Podle Bohumila Straky z jednoty by unijní zákaz pouze na mokřadech mohl být schválený už letos, případný ještě přísnější zákaz od roku 2022. Straka problém vidí také v zákazu držení olověné munice. "Když tedy mám v trezoru olověné brokové střelivo, tak už mám obrovský problém, protože ta definice je nejasná," dodal.

Proti plošnému zákazu olověného střeliva a olůvek v EU se loni na podzim postavila Sněmovna. Odmítla, aby orgány EU zasahovaly do funkčního systému držení zbraní a střeliva podle českého práva. Vláda by proto podle dolní komory měla zajistit v EU potřebnou menšinu proti přijetí zákazu.

Ministerstvo životního prostředí loni plánovalo vyzvat myslivce a rybáře, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo při lovu zvěře a bezolovnaté zátěže při lovu ryb a přispěli svými zkušenostmi k diskusi o odklonu od používání jedovatého olova. Později chtělo uzavřít s myslivci, rybáři a ochránci přírody memorandum o dalším postupu. Nakonec se rozhodlo strategii přepracovat.

Podle kritiků záměru neexistuje vhodná alternativa olověného střeliva. Argumentují tím, že užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu by zhoršilo bezpečnost střelby a až několikanásobně ji prodražilo.

