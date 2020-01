Jiří Flousek: Jak lovit? S olovem, či bez olova?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zorandim / Shutterstock Myslivcům se zvažovaný zákaz olověného střeliva zpravidla nelíbí.

Ve druhé polovině roku 2019 se opět rozvířily vody kolem citlivého tématu: Střílet olověným střelivem, nebo přejít na bezolovnaté alternativy? Hlavním důvodem byly aktivity Evropské komise, snažící se omezit další vnášení olova do přírodního prostředí. Přispěla k tomu ale i připravovaná „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice (2020–2030)“, k jejímuž zpracování nás zavazuje členství ČR v Bonnské konvenci (úmluva o ochraně migrujících druhů volně žijících živočichů) a jejíž nedílnou částí by měla být i kapitola věnovaná používání olověného střeliva v myslivosti a olověných zátěží v rybářství.

Odmítavých reakcí ze strany myslivecké veřejnosti a držitelů zbraní se objevila celá řada, stejně tak i argumentů, proč není možné přecházet na bezolovnaté střelivo, či tvrzení, že se škodlivost olova přehání, když broky a kulky v přírodě přetrvávají téměř beze změny po staletí a nic se neděje ... a každý přece v mládí při střelbě vzduchovkou cumlal diabolky v puse.

Opačný pohled na problematiku olova se však neobjevil žádný. Bude proto užitečné ho představit také. S upozorněním hned na úvod – „řeč“ bude jen a pouze o používání olověné munice v myslivosti a olůvek v rybářství, ne o sportovní střelbě či armádních a policejních zbraních!

Olovo je jed

Bezesporu. Je to jedovatý kov, který škodí zdraví člověka i jiných živočichů. Ve vyšším množství způsobuje smrt, v nízkých opakovaných dávkách vede k chronickým poruchám kardiovaskulárních, vylučovacích či reprodukčních orgánů, narušuje imunitní systém, poškozuje mozek, ovlivňuje metabolismus a chování. Nejohroženějšími skupinami jsou gravidní samice a mladí jedinci ve vývinu (např. EFSA 2012, Flora et al. 2012, Johnson et al. 2013, Arnemo et al. 2016).

Pokusy o nahlodávání uvedených faktů se sice čas od času vynoří, jsou ale jen subjektivními názory, které nejsou podepřeny vědecky doloženými argumenty. Odborných studií z recenzovaných časopisů, které škodlivost olova pro přírodní prostředí a zdraví člověka dokládají, existují naopak stovky. A v posledních letech jejich počet a rozsah získaných poznatků stále stoupá, což svědčí o aktuálnosti řešené problematiky. Dokladem nechť jsou tři rozsáhlé syntetizující rešerše, věnované problematice olova v životním/přírodním prostředí, které byly zpracovány během posledních deseti let (Watson et al. 2009, Delahay & Spray 2015, časopis Ambio 2019). A čtení to optimistické není.

Jak škodí živočichům?

Pro volně žijící živočichy jsou nejvýznamnějšími zdroji olova v přírodě olověné střelivo (vystřelené při lovu zvěře) a rybářské zátěže (ztracené při lovu ryb), které se nacházejí, kromě těl lovených zvířat, především ve vodě a v půdě. Tam mohou bez podstatných změn přetrvávat desítky až stovky let, dostanou-li se však do kyselého prostředí v žaludcích ptáků nebo savců, začnou se uvolňovat sloučeniny olova, vstřebávat do krve, transportovat do měkkých tkání a kostí … a škodit.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Lamiot / Wikipedia Rentgen labutě uhynulé na otravu olovem. Snímek ukazuje pozřené broky.

K otravám živočichů většinou dochází třemi cestami (např. Fisher et al. 2006, Craighead & Bedrosian 2008, Watson et al. 2009, Haig et al. 2014, Delahay & Spray 2015, Golden et al. 2016, Berny et al. 2017, Isomursu et al. 2018, Grade et al. 2019, Pain et al. 2019a a mnoho dalších).

Tou nejznámější je přímá konzumace broků a olůvek nalezených ve vodě či v půdě. Takové otravy se týkají zejména vodních ptáků, kteří vyhledávají potravu v bahnitém substrátu rybníků a nerozlišují, zda se jedná o jejich oblíbeného vodního měkkýše nebo olověný brok (např. kachny, husy, labutě, lysky či volavky), a ptáků sbírajících malé kamínky, které jim pomáhají v žaludku lépe zpracovávat potravu (např. koroptve a bažanti).

Nezanedbatelná je však i konzumace olověných broků nebo zlomků olověných střel z kontaminované kořisti, např. ze zastřelené a nedohledané zvěře, z živých, ale postřelením hendikepovaných jedinců, nebo z vyhrabaných vývrhů zvěře. V tomto případě jsou postiženi zejména predátoři (např. šelmy a draví ptáci) a druhy živicí se i mršinami (např. orli, luňáci nebo krkavci).

Třetí cestou je postupné vstřebávání olova v tkáních postřelených jedinců, opět především ptáků (např. kachen, hus nebo dravců).

Ke kontaminaci živočichů olovem může docházet v mokřadních i suchozemských biotopech. U vody je však riziko vyšší, protože lovecké aktivity jsou četnější kolem vodních ploch, na které tak dopadá i více vystřelených olověných broků.

A co člověk?

Z pohledu jeho zdraví jsou rizikové zejména olověné střely/kulky. Při průchodu tělem střeleného zvířete nebo při nárazu do některé z jeho kostí se olověná střela tříští do desítek až stovek menších částí. Pro lovce je to známá věc, takže okolí vstřelu vyřízne a odstraní. Pronikající střela a její části se však také odírají o tkáně a zanechávají za sebou „neviditelné“ mikročástice, odhalitelné jen pod rentgenem. Fragmenty střel a zvýšené koncentrace olova tak byly zjištěny do 30 cm od dráhy střely v těle zvířete (např. Green & Pain 2015 a 2019, Trinogga et al. 2019). Takového množství kvalitního masa se však už patrně žádný lovec nezbavuje.

A zde vstupuje olovo do hry u konzumentů zvěřiny. Mají-li ji v oblibě a dopřejí-li si ji častěji (zhruba jednou týdně), začíná zvýšená hladina olova ovlivňovat jejich zdravotní stav. Ne hned, ale dlouhodobě, ne přímo viditelně, ale v kumulaci s dalšími negativními faktory (Matoušková 2019). Nejnebezpečnější je olovo pro děti, těhotné ženy a ženy v reprodukčním věku. U těchto skupin se doporučuje zvěřinu ulovenou olověnou municí nekonzumovat vůbec – zdůrazňována je zejména neurotoxicita olova a snižování IQ. Ale ani ostatní častější konzumenti nejsou v bezpečí. U nich bývá zvýšena hladina olova v krvi, přispívající k riziku následných ledvinových nebo kardiovaskulárních problémů (např. Lanphear et al. 2005, Iqbal et al. 2009, Green & Pain 2012, Meltzer et al. 2013, Knutsen et al. 2015, Gerofke et al. 2018).

Bezproblémové však nejsou ani olověné broky. Např. u plných tří čtvrtin ptáků zakoupených na britském trhu (např. kachny, bažanti, sluky či hřivnáči) byly nalezeny fragmenty broků ve velikosti nezjistitelné konzumentem (Pain et al. 2010).

Známe míru problému?

V Evropské unii se odhaduje, že při lovu zvěře se do prostředí vnáší 18–21 tisíc tun olova ročně, z čehož asi 14 000 tun dopadá do suchozemských stanovišť a zbytek do mokřadů (zhruba jen 1 % broků trefí cíl, zbytek padá „někam“ do vody či na zem); v případě rybářských olůvek se uvádí vnos dalších 2–6 tisíc tun olova ročně (ECHA 2017 a 2018a). Pro území ČR se odhaduje, že v období 1900–1998 tu byly vystříleny asi 23 milióny brokových nábojů, a do prostředí se tak uvolnilo asi 718 tun olověných broků (Řehák 1999).

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Artur Rydzewski / Flickr Jen v Evropě každý rok uhyne jeden milion vodních ptáků na otravu olovem.

V evropských mokřadech je přitom riziku otravy olovem (pozřením olověných broků) vystaveno přinejmenším 40 druhů vodních ptáků, z jejichž populací ročně uhyne zhruba jeden milión exemplářů na akutní otravu olovem (tj. 7 % zimujících ptáků) a další minimálně tři milióny trpí subletální otravou (např. Andreotti et al. 2018).

Olověné broky však výrazně přispívají k negativní zátěži rovněž suchozemských stanovišť a jejich živočišných obyvatel. Konzumace olověného střeliva a následné otravy byly dokumentovány přinejmenším u 24 evropských ptačích druhů, např. u koroptví, bažantů a holubů, u řady sov a dravců. Postiženi bývají zejména predátoři, stojící na vrcholu potravní pyramidy. A nejedná se jen o druhy běžně se vyskytující (např. káně, krahujci nebo kalousi), ale i o druhy u nás vzácné, mizející, zvláště chráněné v nejvyšších kategoriích ohrožení (orel mořský a skalní, moták pilich, luňák červený i hnědý, sokol stěhovavý, sýček obecný a další – např. Battaglia et al. 2005, Berny et al. 2017, Ecke et al. 2017, Molenaar et al. 2017, Krone 2018).

Nejnovější výzkumy dokonce ukazují, že vliv koncentrace olova v krvi ptáků (kachen, labutí či orlů) se projevuje už při nižších hodnotách, než se dříve udávalo, a potvrzuje se i přenos olova z matky na embryo přes vejce či placentu (např. Vallverdú-Coll et al. 2015, Newth et al. 2016, Ecke et al. 2017). Prokazuje se víceméně totéž, co je zjišťováno také v případě člověka – že neexistuje žádný bezpečný limit, pod nímž by byla koncentrace olova v těle bezpečná (např. EFSA 2010 a 2012).

Výsledky řady vědeckých studií navíc naznačují, že u některých druhů mohou otravy olovem vést až k negativnímu ovlivňování jejich populačních trendů; nemusí přímo měnit jejich směr, ale mohou působit na strmost trendu – urychlovat pokles (např. u poláka velkého nebo koroptve) nebo zpomalovat růst (např. u luňáka červeného) (Green & Pain 2016, Meyer et al. 2016).

Náklady, související s negativním působení olověné munice na volně žijící živočichy, člověka a životní prostředí, jsou v Evropě odhadovány na minimálně 444–1300 miliónů eur ročně (Pain et al. 2019b).

Existuje řešení?

Jistě. A je přitom relativně jednoduché – redukovat nebo úplně vyloučit nežádoucí přísun olova do životního/přírodního prostředí při lovu zvěře a rybaření, a tak zásadně snížit rizika otrav volně žijících živočichů i člověka samotného.

Zatímco jiné významné zdroje olova v prostředí jsou již legislativně ošetřeny (např. zákazem pohonných a nátěrových hmot s obsahem tohoto toxinu), přítomnosti stejného kovu ve střelivu používaném při lovu zvěře a v rybářských zátěžích už srovnatelná pozornost věnována není. Přitom jsou významné negativní dopady na přírodní prostředí a volně žijící živočichy známé ze zahraničí i od nás. Při lovu a rybaření tak dlouhodobě a vědomě vnášíme do vodních i suchozemských ekosystémů toxickou látku.

Jsou dostupné alternativy?

Určitě. Stačí se podívat na nabídku světových výrobců, včetně naší firmy Sellier & Bellot, a bezolovnaté alternativy nalezneme v nezanedbatelném množství (např. Thomas 2013, Thomas et al. 2016, ECHA 2018ab, Kanstrup & Thomas 2019). Ostatně reklamy na ně upoutávají i v našich mysliveckých časopisech.

Náhrada olověné munice netoxickými alternativami je považována za jediné dlouhodobé řešení, které významně redukuje otravy volně žijících živočichů, související s jejím používáním. Je prokázáno, že zákaz používání olověných broků, je-li dodržován a vyžadován, relativně rychle vede ke snížení rizika otrav ptáků olovem (nižší přítomnost broků v žaludcích po jejich konzumaci i ve tkáních postřelených jedinců) a nahrazení olověných broků např. ocelovou alternativou je adekvátním řešením (např. Fisher et al. 2006, CMS 2014a, Mateo et al. 2014, Thomas et al. 2019). Navíc v zemích s dlouholetou loveckou tradicí, které přešly na alternativní střelivo (např. Dánsko nebo Nizozemí), není ze strany lovců registrována významná negativní odezva (např. Kanstrup 2019, video CMS 2014b).

Zde je však třeba opakovaně zdůraznit dodržování a vyžadování zákazu. Zahraniční studie ukazují, že v zemích, kde platí pouze částečné omezení lovu olověnými broky (např. jen v mokřadech), může být nacházeno až 70 % kachen zastřelených tímto střelivem; přestože by v nich neměl být olověný brok teoreticky žádný (např. Newth et al. 2013, Cromie et al. 2015, Green & Pain 2016). Vysvětlení je prosté – zákaz je obtížně vymahatelný, je-li tento typ munice na trhu stále dostupný. Řešením výše zmíněného problému je plošný zákaz jejího používání a držení, zvláště když ovlivňuje i suchozemské živočichy. Že to zabírá, prokazuje opět Dánsko – po zavedení takovéhoto opatření tu poklesl podíl olověných broků v ulovených kachnách a bažantech na pouhá 2–3 % (např. Kanstrup 2019, Kanstrup & Balsby 2019).

Co je bezolovnaté munici vytýkáno?

Nejčastěji zmiňovanými „problémy“, které mají bránit přechodu na bezolovnaté střelivo, jsou odlišné vlastnosti jiných kovů ve srovnání s olovem, zvýšené riziko odrážení broků i střel, problematické používání alternativních ocelových broků zejména ve starších zbraních nebo cena střeliva.

Ano, olovo je patrně nejvhodnějším materiálem pro výrobu broků a bezolovnaté náhrady (nejčastěji ocelové/železné) se chovají skutečně jinak. Je proto nutné si na ně zvyknout a naučit se jimi střílet. Dánové, kde platí plošný zákaz používání olověných broků již přes 20 let, mohou potvrdit, že to není problém. A nutnost i reálnost změny přístupu popisoval už před 140 lety Jules Verne v Tajuplném ostrově, když napsal: „Olovo, po jehož stopě se na ostrově marně pídil, nahradil Cyrus Smith železnými broky … Tyto broky však neměly váhu olova, musely být větší a do náboje se jich vešlo méně. Ale obratnost střelců přemohla i tuto nevýhodu“. Pro ocelové broky je doporučována střelba na kratší vzdálenost než s olověnými (zhruba na 25–30 m), přičemž takovéto zkrácení nijak neovlivnilo velikost úlovku (např. Noer et al. 2007).

Odrazivosti broků a střel se zatím moc studií nevěnovalo. V případě olověných broků však nebyla, zase na základě zkušeností v Dánsku, zjištěna zvýšená frekvence nehod způsobených jejich odrazem (Kanstrup 2019). Balistické testování ukázalo, že chování olověných a bezolovnatých střel i broků při odrazu se v zásadě nelišilo; bezolovnaté kulky se však odrážely do větší vzdálenosti než olovnaté (1521, resp. 1470 m) (Kneubuehl 2011).

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | gth_42 / Flickr Staré brokovnice mohou mít s bezolovnatým střelivem problém.

Největším problémem a nejpádnějším argumentem patrně zůstávají starší zbraně. Uvádí se, že brokové zbraně vyrobené před rokem 1970 mohou mít s přechodem na bezolovnaté střelivo problémy a je nutné je nechat předem přezkoušet. V opakovaně zmiňovaném Dánsku to zvládli, u nás však bude zastoupení starších typů zbraní patrně vyšší. Naopak u většiny kulových zbraní je už dnes na rozhodnutí lovce, zda bude střílet olověnou či bezolovnatou municí.

A cena? U některých produktů (např. z bizmutu) je skutečně vysoká, ale třeba ocelové broky se svou cenou už blíží brokům olověným. V případě měděných kulek jsou ceny v průměru dvoj- až trojnásobné oproti olověným. Vývoj bezolovnatého střeliva jde však rychle kupředu, nové typy jsou stále populárnější a sami výrobci vědí, že dříve či později se střelivo bez olova stane jejich hlavním prodejním artiklem. Ostatně již dnes u nás řada lovců střílí bezolovnatými kulkami, protože jim prostě vyhovují.

S nabídkou alternativních rybářských zátěží je to horší, ale existují také, vč. hodnocení jejich výhod a nevýhod (např. Thomas 2019).

A rizika alternativní munice pro přírodu?

Často se upozorňuje na možné problémy s větším množstvím poraněné zvěře při používání bezolovnaté munice a se škodlivostí jiných kovů pro životní/přírodní prostředí.

Západoevropské zkušenosti ukazují, že bez ohledu na typ broků byla účinnost střelby a míra poranění lovených ptáků ovlivněna spíše povětrnostními podmínkami, zkušeností s používáním jiné munice, únavou střelců nebo vzdáleností, na kterou se střílelo (např. Mondain-Monval et al. 2015). Po zavedení bezolovnatých broků v Dánsku se podíl postřelených hus přechodně zvýšil, ale následně klesl téměř o 90 %. Za zásadní předpoklad tu považují kvalitní přípravu na střelbu odlišnou municí, např. nabídkou příslušných výcvikových programů (např. Clausen et al. 2017).

Při testování olověných a bezolovnatých broků na hrdličce karolinské (zhruba velikosti naší hrdličky divoké) nebyly zjištěny rozdíly v množství ulovených nebo poraněných jedinců, ani v průniku broků skrz tělo lovených ptáků (Pierce et al. 2015). Neprokazuje se ani tvrzení, že olověné broky uvíznou v lovených kachnách, zatímco ocelové jimi proletí a zvyšují podíl poraněných exemplářů (např. Mateo et al. 2014).

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andrew Myers / Flickr Bezolovnaté střelivo zabijí stejně dobře, jako olověné broky. Otestováno na druhu podobném naší hrdličce divoké.

Olověné a bezolovnaté kulky jsou srovnatelné z pohledu usmrcování lovených zvířat, jejich únikové vzdálenosti či podílu poraněných jedinců. Pro srovnání s olovem jsou přitom často testovány měděné střely na jelenech, srncích a prasatech, tedy na nám dobře známé zvěři (např. Knott et al. 2009, Trinogga et al. 2013, Gremse et al. 2014, Martin et al. 2017, Stokke et al. 2019).

Obavy z případné toxicity alternativních materiálů pro přírodní prostředí a volně žijící živočichy rozptylují výsledky nejnovějších odborných studií (např. Thomas et al. 2016, Paulsen & Sager 2017, Schlichting et al. 2017, Gerofke et al. 2018, Martin et al. 2019). Vzhledem k nižší či nulové toxicitě většiny využívaných kovů nebo jejich slitin a k odlišným vlastnostem (menší otěr, výrazně nižší fragmentace při průniku tělem loveného jedince apod.) jsou nežádoucí vlivy nižší než u střel olověných. Jako bezproblémové a vhodné se jeví používání kulek z mědi nebo jejích slitin, naopak se nedoporučují střely s příměsí niklu (např. Thomas 2019). Dosavadní studie neprokazují ani žádná rizika pro lidské zdraví při konzumaci zvěřiny ulovené nejčastěji používanými měděnými kulkami (např. Paulsen & Sager 2017, Schlichting et al. 2017).

Zahraniční přístupy a zkušenosti

V současnosti existuje alespoň nějaká regulace při používání olověné munice ve 23 evropských zemích (Mateo & Kanstrup 2019). Ve dvou platí plošný zákaz používání a držení olověných broků (Dánsko a Nizozemí), v 16 státech (včetně ČR) se nesmí střílet tímto typem munice na mokřadech a/nebo na vodní ptáky, ve zbývajících pěti takovýto zákaz platí jen pro vybrané mokřadní lokality.

Olověné střely se nepoužívají v některých regionech a často v národních parcích sousedního Německa a Rakouska, Francie, Itálie či Španělska. Zejména v německých spolkových zemích jsou zákazy používání olověné munice velmi pestré – v Sasku se nesmí nikde střílet olověnými broky, v Brandenbursku platí zákaz používání veškeré olověné munice ve federálních lesích, ve Šlesvicku-Holštýnsku, Bádensku-Württembersku a Sársku se nestřílí olověnými kulkami, stejně tak i v zemských lesích dalších zemí.

S olověnými rybářskými zátěžemi je to složitější. Zákaz jejich prodeje a používání platí (pro určité velikosti olůvek) pouze v Anglii a Walesu a dle následných studií není moc dodržován. I tak ale zákaz vedl k poklesu počtu labutí otrávených olovem z 34 na 6 % (Grade et al. 2019). Pokusy o zákaz používání olůvek v jiných evropských státech nebyly zatím účinné.

A co u nás?

V ČR jsme první progresivní krok udělali téměř před 20 lety. Novela mysliveckého zákona tehdy stanovila, že od začátku roku 2011 se u nás přestanou používat olověné broky k lovu vodního ptactva na mokřadech. Určitě dobrá zpráva. Kalí ji však dodnes přesně nedefinovaný pojem „mokřad“, často zužovaný jen na 14 našich lokalit zařazených v seznamu Ramsarské konvence (úmluva pro ochranu mokřadů mezinárodního významu). Druhou nepříznivou zprávou je nejasnost dodržování této zákonné normy. Přestože občas i některý z lovců připustí, že olověnými broky na mokřadech stále střílí a bezolovnaté patrony má po ruce jen pro případ kontroly, žádné porušení tohoto zákazu u nás patrně nebylo prokázáno. A jak vypadá praxe v případě pouze částečného zákazu olověných broků, bylo již popsáno výše.

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hunter Brumels / Unsplash V ČR se nesmí olověné broky používat na mokřadech. Není však úplně přesně definované, co všechno je míněno mokřadem...

Z území ČR existuje velmi málo publikovaných studií, věnujících se vlivu olověného střeliva na přírodní prostředí. Zatížení našich kachen olovem bylo odhadnuto na min. 35 % u jejich divokých populací (Havelcová & Havránek 1999), zjištěn byl rovněž zvýšený výskyt olova ve tkáních kachen u rybníků využívaných k lovu (Hutařová et al. 2012). V posledně citované práci stojí za pozornost i zmínka, že míra kontaminace ptáků může být ovlivněna velikostí a tvarem myslivecky obhospodařovaných lokalit (rybníků) – jsou-li malé, obsah olova v kachnách může být nižší, protože broky dopadají do okolní krajiny, kde však už není známo, jak ovlivňují jiné druhy živočichů. V případě rentgenovaných živých hus velkých bylo v těle třetiny z nich nalezeno 2–9 broků. Rozlišení, z jakého jsou materiálu, nebylo jednoznačné, ale deformované, s největší pravděpodobností olověné broky, byly přítomny v každé z nich (Podhrázský 2019).

Sledování kontaminujících látek v živočišných produktech v ČR odhalilo vysoký obsah olova ve zvěřině, přičítaný používání olověné munice při lovu zvěře. Olovo bylo zjištěno v 72 % vzorků; v 21 % (u jelenů, srnců aj.) až 43 % (u bažantů) byly dokonce překročeny limity pro obsah olova stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR (Tunegová et al. 2018).

Odpovědi na většinu zásadních otázek k vlivu olova na životní/přírodní prostředí a k možnostem alternativních náhrad při lovu a rybaření, včetně praktických zkušeností, existují v zahraničí a jsou často přenositelné i na situaci v ČR (např. Thomas & Guitart 2010, Kanstrup et al. 2016ab, Martin et al. 2017, Kanstrup 2019, Thomas et al. 2016 a 2019). Přesto je u nás stále běžným argumentem proti poznatkům výzkumu právě jejich zahraniční původ („na našem území to zjištěno nebylo, a proto to u nás platit nemusí“). Pravdou je, že v naší republice se výzkumu vlivu olověné munice moc úsilí nevěnuje, takže podstatné informace scházejí. Jen těžko lze však věřit, že vědecké výstupy, zjištěné například v sousedním Německu, neplatí i u nás.

Intenzivnímu lovu vodních ptáků v mokřadních ekosystémech (vč. vlivů olověného střeliva) byla u nás věnována samostatná odborná konference, která ve svých závěrech konstatovala, že „otravy vodních ptáků v důsledku pozření olověných broků byly prokázány v zahraničí i ČR“ (APM ČR 1999). A tato konference také doporučila, aby byly provedeny důkladné analýzy k diskutované problematice rovněž u nás. Uplynulo však 20 let a zmíněné analýzy ani nové vědecké poznatky z našeho území stále nejsou k dispozici.

Zdroj | Oxford Lead Symposium (Delahay et Spray 2015) Kudy olovo putuje

Jak dál?

V úvodu zmíněná národní strategie Bonnské konvence nakonec o svou „olověnou kapitolu“ (věnovanou postupnému omezování olověných broků při lovu zvěře a olůvek při rybaření na celém území ČR) úplně přišla a vládou byla schválena bez ní. Je to škoda, protože mohla i v naší republice nastartovat širokou diskusi k problematice, která vypuštěním z jakéhokoliv strategického materiálu ze světa nezmizí a bude se k nám vracet stále.

Navíc strategie nepožadovala nic převratného a dramatického: (1) shrnout poznatky o dopadech používání olova v myslivosti a rybářství na území ČR, o alternativních náhradách a rizicích jejich používání, (2) zpracovat analýzu hodnotící přechod na bezolovnaté střelivo při lovu zvěře v ČR, (3) založit odbornou pracovní skupinu k řešení uvedené problematiky, (4) informovat širokou veřejnost o vlivu olova na přírodní prostředí a zdraví člověka, (5) dohodnout další společný postup odpovědných ministerstev a relevantních mysliveckých, rybářských a ochranářských nevládních organizací a (6) vyzvat mysliveckou a rybářskou veřejnost k dobrovolnému využívání bezolovnatých alternativ. Šest základních bodů, které by nám napověděly, co z našeho území víme, jaké znalosti nám scházejí … a pomohly zahájit korektní diskusi na dané téma. Ta se nyní odsunula do neznáma, ale dříve či později se její potřeba zase objeví.

Jak k problematice olova konstatuje předmluva k aktuální rešerši v časopisu Ambio, „je evidentní, že problém existuje a vyžaduje činy, je dobře dokumentován, bezolovnatá munice je dostupná, významné sociální skupiny jsou identifikovány a řešení jsou zřejmá“. Jen najít vůli a odvahu začít!

Citovaná literatura

