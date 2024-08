Myslivci se psy z Jablonce nad Nisou vyhnali divoká prasata, jedno ulovili

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Myslivcům se psy se včera ráno podařilo vyhnat z Jablonce nad Nisou divoká prasata, která se v posledních dnech potulovala po sídlišti Žižkův vrch. V oblasti se pohybovala pětice odrostlých selat, která přišla o matku. Myslivci je vyhnali až za Kaufland směrem k Srnčímu dolu, jedno při tom ulovili. Zásah plánují opakovat do 14 dnů, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová."V oblasti Žižkova vrchu a Srnčího dolu se potýkáme s problematikou černé zvěře, která vstupuje do zastavěné zóny města Jablonce již několik let. Jedním z důvodů, které prasata lákají ke vstupu do města, je velké množství bioodpadů podél celé hranice lesních pozemků od ulice Na Výšině přes Ještědskou, Družstevní, Panenskou, Na Kopci až po Puškinovu a Bousovu. Jedná se o téměř souvislou řadu," řekla Petra Němečková z oddělení životního prostředí magistrátu.

V bioodpadu jsou podle Němečkové zbytky potravin, posekaná tráva, odpad ze záhonů. "Stačí i hromady posekané trávy, ve kterých v průběhu času tlením vzniká prostředí velmi vhodné pro larvy a ponravy. Ty jsou pro černou zvěř pochoutkou, za kterou se budou vždy vracet," vysvětlila podstatu problému Němečková. Vyhazováním bioodpadu za své ploty si podle ní lidé sami lákají prasata do blízkosti domů, bioodpad přitom mohou odevzdat do sběrných dvorů na Proseči nebo v ulicích Želivského a Belgická v jakémkoliv množství a zdarma.

Jablonec bojuje s přemnoženými divočáky už několik let, předloni proto pořídila radnice odchytovou klec, kterou teď nechala přesunout do Plynární ulice blíž k Žižkovu vrchu. "Klec je v provozu od čtvrtečního podvečera, je v ní krmení a hlídá ji kamera napojená na operační středisko městské policie," řekl vedoucí jabloneckého oddělení krizového řízení Vratislav Pavlín. Varuje obyvatele, aby klec nehledali, nechodili k ní, rozhodně do ní nevstupovali a nepouštěli tam psy nebo děti. Pokud budou lidé divočáky v blízkosti klece rušit, prasata se jí vyhnou.

Díky odchytové kleci a intenzivnímu lovu se daří stavy divočáků snižovat. "Během minulé lovecké sezony, která trvala od 1. dubna 2023 do 31. března 2024, bylo v honitbě Rádlo odlovených 145 divokých prasat," řekl lesní hospodář honitby Rádlo Jan Bejdák. Dalších deset našli myslivci uhynulých. V sezoně 2019/2020 myslivci složili 39 kusů, o rok později už jich bylo 45 a v sezoně 2021/2022 bylo odloveno 84 divočáků.

V současné době ale není možné divoká prasata u Jablonce lovit, oblast nově spadá do pásma s výskytem prasečího moru. Státní veterinární správa rozšířila kvůli zvýšenému výskytu nakažených zvířat na konci července uzavřené pásmo II o dalších 37 katastrálních území, mezi nimiž je i Jablonec. Od 1. srpna v nich SVS zakázala na 30 dnů lov divokých prasat, aby se nákaza nešířila dál, naopak se snaží motivovat lovce k většímu vyhledávání uhynulých zvířat. Odměna za nalezené prase se proto v těchto oblastech zvýšila z 2000 na 5000 korun.

reklama