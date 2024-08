Myslivci v uplynulé sezoně zastřelili dosud nejvíc daňků, jelenů a divočáků

Radek 27.8.2024 21:45

Myslivci střílí na střelnici do terčů .

Dále myslivci loví zvěř , povolenou zákonem ,starou , slabou , nemocnou , podílí se tím jako jediní na ochraně přírody jako celku . Patří jim za to velký dík , protože to dělají jako jediná organizace , ve svém volném čase a za darmo . Dělají tím pro společnost důležitou službu . Další organizace co se věnují ochraně přírody potřebuji značné dotace a granty , vytvořili si z toho bohužel hlavní příjem , chrání pouze dravce a šelmy , Bobra . Je škoda že se tahle skupina lidí rozhodla nespolupracovat z myslivci , dělá to špatný dojem u laické veřejnost , která se v tom nedokáže zorientovat . Výsledný obraz na ochranu přírody z toho vychází negativně , bohužel . Přitom jedno bez druhého nejde dělat .

