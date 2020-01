Ministerstvo zemědělství: Prostředky proti hrabošům bude možné aplikovat na půdu

Karel Zvářal 23.1.2020 14:35

Kdysi byl práh škodlivosti 300 ks/ha, to platí stále? Obávám se, že při uváděném pětinásobku už nebude co chránit, ozim je jedno velké řešeto bez vegetace. To už si říká jen o zaorání... Pro další leta to bude snad poučením a snad se podaří najít operativnější variantu snížení stavů.

