Petr Stýblo: Stutox II - úřady jsou zahlceny žádostmi o plošnou aplikaci jedu. Povolit jí však nelze

Karel Zvářal 16.1.2020 11:49

Letošní průběh "zimního" počasí je opravdu výjimečný a nahrává prodloužené gradaci. Pokud se to nesrazí avizovanou víkendovou studenou frontou, problém bude jen narůstat. V týdnu šla reportáž z jihu Moravy - klasické nářky, dokonce záběry z termokamery. Ale na polích ani berlička... Prostě jed jako jediné řešení... jinak pomřem hlady.



Osobně bych aplikaci povolil, ale toliko do nor s čerstvými výhrabky, je nesmysl obcházet systém katakomb. Teď jsou vykousaná kola krásně vidět, na těch nejpostiženějších místech by to mělo význam. Bazírováním na plošné aplikaci jsou zemědělci sami proti sobě.

