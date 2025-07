Prázdninové výzvy ČSOP: Pojďte pozorovat, uklízet nebo pečovat o přírodu

Zdroj | ČSOP

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) připravil veřejnosti výzvu na prázdniny. Spojte svoje toulky krajinou, táboření, rybaření… prostě pobyt v přírodě s aktivitami, které jí pomohou. Pozorujte s námi vážky, objevujte mokřady . Uklízejte s námi svět. Pro letní tábory máme speciální výzvu #mameuklizeno . A, kdo se nebojí potu a mozolů, může si s námi máknout na spoustě pracovních akcí v přírodě nazvaných Víkendy pro přírodu Letos už 11 000 dětí s námi uklízelo odpadky v naší tradiční akci Ukliďme svět! A létě se přidají další. Sportovní, výtvarný, divadelní… Zaměření dětských táborů je celá řada, ale něco mají společného: pobyt v přírodě. Proto si ČSOP připravil prázdninovou výzvu #mameuklizeno. Ta táborníky a jejich vedoucí vybízí, aby se postarali o úklid v okolí svého tábořiště.

Postačí jen odpadkové pytle, pracovní rukavice a odhodlání. Za pár minut se tak mohou společně těšit z čistého okolí a dobrého skutku. A jak mohou táboroví vedoucí zařadit výzvu #mameuklizeno do svého programu? Postačí k tomu jednoduchá registrace na webových stránkách kampaně Ukliďme svět! Pak už nezbývá než rozdělit táborníkům pytle a vydat se do okolí tábora posbírat to, co tam nepatří, a dát tam, kam to patří. Na závěr ještě pořídit fotku s úlovky a vyplnit krátkou zprávu o úklidu, také dostupnou na webových stránkách Ukliďme svět! Výsledky výzvy uveřejní a největší odpadkové hrdiny vyhlásí ČSOP na konci prázdnin na webových stránkách projektu.

Přes léto pojede i program Naše mokřady. Jeho cílem je objevovat mokřady a život v nich. Řada mokřadů bude bohužel v létě na suchu. I taková data nás ale zajímají. Informace o mokřadech známých i neznámých shromažďujeme na webu.

A až do konce léta (a pozor v rámci soutěže jen do 14.7.) žádáme veřejnost, aby nám posílala informace o tom, kde pozorovala vážky. Jde o druhou etapu kampaně 3x30 dnů pro mokřady. Pozorování je možné zasílat on-line, ale je možné je také sdílet s veřejností ve facebookové skupině 3x 30 dnů pro mokřady - Pochlub se, co žije v mokřadu.

No, a pobyty v přírodě, zaměřené na nejrůznější formy pomoci biodiverzitě, si každý zájemce může vyhledat na webu Víkend pro přírodu. Zde nelze nezmínit už 45. ročník kosení (a praktické školy ochrany přírody) přírodní rezervace Bílé potoky. A nebojte. Zdaleka nejde jen o práci. Především jsou to setkání se zajímavými lidmi.

Kampaň Ukliďme svět v roce 2025 podporují: Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, DPD CZ, DB Schenker. Generálním partnerem programu Naše mokřady je Nadační fond Veolia.

