MŽP dává obcím druhou šanci získat podporu na výstavbu vodovodů a kanalizací

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo deset miliard korun na projekty přihlášené do výzev Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), které ale kvůli vyčerpané alokaci na podporu nedosáhly. Ministerstvo pro ně prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) nově otevírá dvě dotační výzvy. Financování cílí na projekty k vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů.

Druhá šance se týká téměř 300 projektů, které obce a vodohospodáři podali skrze 42., 43., a 44. výzvu programu. Peníze nad rámec plánovaných výzev vyjednal ministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Obcím do 2000 obyvatel navíc přidává možnost dofinancovat projekt pomocí půjčky. Po dobu realizace projektu a čerpání půjčky je pro žadatele bezúročná, následně je úroková sazba nastavená na fixní jednoprocentní úrok. Fond si neúčtuje žádné poplatky za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklady splátek.

"Vládě se podařilo zajistit dalších deset miliard korun na podporu vodohospodářské infrastruktury ve městech a obcích. Díky nim můžeme podpořit projekty, na které se nedostalo v Operačním programu Životního prostředí vloni. Tehdy radnice poslaly 477 žádostí, které více než čtyřnásobně převýšily finanční možnosti výzev s celkovou alokací čtyři miliardy korun," uvedl Hladík.

Podporu z nich získalo 99 projektů a dalších 283 kvalitně připravených a kladně vyhodnocených projektů skončilo takzvaně pod čarou. "Díky nově vyhledaným prostředkům mají úspěšné projekty jistotu, že se na ně dostane a zlepšíme dostupnost pitné vody a kvalitu čištění vod ve stovkách sídel. Navíc přidáme ze Státního fondu životního prostředí ČR další dvě miliardy korun, a to formou výhodné půjčky na pomoc menším obcím do 2000 obyvatel, pro něž je financování takto nákladných projektů obrovskou zátěží. Splatit ji mohou do deseti let a po dobu realizace bezúročně," řekl ministr.

Dotační prostředky rozděluje SFŽP ČR ve dvou výzvách. Výzva z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) s celkovou alokací 2,2 miliardy korun podpoří přivaděče a rozvodné sítě pitné vody a úpravny pitné vody. Druhá výzva NPŽP nabízí celkem 7,8 miliardy korun a je určená na výstavbu kanalizace a výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod.

"Naší prioritou je postupovat rychle a efektivně. Povinné přílohy k žádostem o podporu, které žadatelé přikládali ve výzvách v OPŽP, už znovu předkládat nemusí. Všechny projekty v zásobníku mají naše kladné hodnocení, takže předložené žádosti budeme postupně předkládat jako doporučené k podpoře k projednání Radě Fondu, a vzápětí k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace," uvedl ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Příjem žádostí u nových dotačních výzev bude otevřen v NPŽP od 15. května 2024 do 2. září 2024. U půjčky bude spuštěný příjem žádostí o měsíc později 15. června 2024 a potrvá taktéž do 2. září 2024. Ve všech třech případech probíhá příjem žádostí elektronicky na webu zadosti.sfzp.cz.

