Ministerstvo poskytne do roku 2027 na rozvoj potravinových bank až 200 milionů korun

Až 200 miliony korun podpoří ministerstvo životního prostředí (MŽP) do roku 2027 rozvoj potravinových bank v tuzemsku. Minulý týden spustilo výzvu na prvních 50 milionů korun. Díky ní mohou banky modernizovat své kapacity a zvládat rostoucí poptávku po potravinách, řekl ministr Petr Hladík (KDU-ČSL). V Česku pomáhá potřebným 15 potravinových bank. Za rok 2023 zachránily před vyhozením 13 200 tun potravin, které nasytily více než 400 000 lidí. Číslo každoročně roste, doplnil předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.MŽP přispěje bankám na rekonstrukci a vybavení skladů potravin, nákup svozové a manipulační techniky i zpracování potravin. "Za posledních deset let jsme do rozvoje potravinových bank investovali více než 504 milionů korun a nyní přidáváme dalších 50 milionů. Do konce programového období, tedy do roku 2027, máme připraveno ještě 150 milionů," uvedl Hladík. Výše podpory pokryje až 95 procent způsobilých výdajů. Projekty by se měly uskutečnit do roku 2029. Ministr předpokládá, že některé banky proinvestují peníze už letos, pokud za ně chtějí pořídit třeba nové vybavení.

Získání dotace je podmíněné zvýšením kapacit. Hladík připomněl, že je stále velký potenciál u obchodníků. "Ročně se v celém řetězci vyhodí přibližně milion tun potravin, z toho asi 70 procent připadá na spotřebitele. Odhadujeme, že deset až 15 procent je u obchodníků, od kterých banky potraviny berou," poznamenal.

Peníze poslouží nejen ke zvýšení kapacit, v Olomouci je využijí třeba na koupi vlastního skladu. "Jsou tam v nevyhovujícím nájmu. Dále za ně také banky dovybaví své sklady, někde je opraví, pořídí fotovoltaiku. V našem logistickém centru v Praze-Dubči plánujeme koupit nákladní auto na distribuci, elektrododávku a fotovoltaickou elektrárnu na pokrytí náročného energetického provozu. Centrum má kapacitu 3000 palet," dodal Slavíček.

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj bude usilovat o získání podpory na průmyslovou klimatizaci. "Zachraňujeme potraviny, které jsou často po expiraci, což nevadí, ale musíme je pečlivě skladovat. Bez klimatizace se změnou klimatu nelze fungovat. Dále chceme pořídit velké auto s chlazením a vysokozdvižný vozík," řekl Pavel Kosorin, ředitel banky, která sídlí v moderních prostorách v Moravanech u Brna. "Proti jiným máme štěstí, ale chceme se dál rozvíjet. Uvažujeme například o zamražování ovoce a zeleniny, protože v některých částech roku se toho vyhazuje opravdu hodně," dodal.

Jihomoravská banka loni shromáždila 968 tun potravin a pomohla 23.000 lidí. "Letos bychom rádi zachránili 1000 tun. Jídla je dost pro všechny, stačí, když ho k potřebným dostaneme," míní Kosorin.

Na distribuci jídla upozornil i Slavíček. Podle něj banky sice rostou, meziročně navyšují objem potravin až o 20 procent, ale některé neziskové organizace už mají jídla dostatek. Banky proto hledají nové cesty, jak jídlo potřebným předat. "Rok a půl máme projekt výdejen, kdy potraviny vydáváme ve 201 městech. Spolupracujeme se samosprávami a dostaneme se i k lidem, kteří nechodí do sociálních služeb. Třeba matky samoživitelky," řekl Slavíček. Banky pomáhají i při a po krizových situacích. V současnosti stále podporují obce zasažené loni povodněmi.

Tříletý projekt výdejen podporuje ministerstvo práce a sociálních věcí, poskytlo 70 milionů korun. Na provoz bank přispívá i ministerstvo zemědělství. Letos dá 104 milionů korun, loni to bylo 95 milionů.

