MŽP povolilo průzkumné práce kvůli lithiu v obci Rožná na Žďársku

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) povolilo stanovení průzkumného území pro případnou těžbu lithia v obci Rožná na Žďársku. Podle úřadu nebyl žádný zákonný důvod žádosti, kterou kvůli prozkoumání ložisek nerostu podala společnost Geomin, nevyhovět. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Obec, která s žádostí nesouhlasí, chce proti němu podat rozklad, řekl ČTK starosta Rožné Libor Pokorný (SOCDEM)."Když jsme se to dozvěděli, byli jsme z toho dost šokovaní," řekl ČTK k vydanému povolení Pokorný. Rozhodnutí ministerstva životního prostředí obdržela obec před týdnem. Věcí se zabývala rada, ekologický výbor a informovaní byli i zastupitelé. Odmítavý postoj k průzkumu se podle starosty v obci nezměnil, proto připraví po poradě s právníkem podání rozkladu.

"V tom, co napsali, je v podstatě jediný argument - veřejný zájem. Což by bylo hezké, kdyby tady žádné geologické průzkumy neprobíhaly, ale vzhledem k tomu, že už tady dávno všechny byly a jsou v archivech, tak si myslíme, že to není veřejný zájem, ale soukromý zájem investora. Není probádanější oblast v České republiky, než je naše lokalita. A je to až do hloubky 1600 metrů," řekl Pokorný.

V okolí Rožné se šest desetiletí dobývala uranová ruda, těžba skončila v roce 2017. Lithium se používá k výrobě baterií.

"MŽP neshledalo žádný ze zákonných důvodů pro zamítnutí žádosti," řekla Krejčí. Upozornila na to, že účastníci řízení mají právo do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat proti němu rozklad.

Ministerstvo požádalo obec Rožná o vyjádření k možnému průzkumu vloni v létě. Zastupitelé se 4. září postavili proti stanovení průzkumného území v tomto katastru na základě doporučení ekologického výboru obce. V Rožné bydlí 760 lidí.

Území, které chce Geomin prověřit, se týká hlavně katastru Rožné, okrajově zasahuje na území sousedního Rodkova. Starosta Rožné uvedl, že většina navrhované lokality spadá do ochranných pásem drah, vedení vysokého napětí, vodního toku a především státního podniku Diamo, který tam má odkaliště. Rozlehlé odkalovací nádrže sloužily při výrobě uranového koncentrátu. Jsou tam desítky kontrolních bodů v různých hloubkách, aby hlídaly případný průsak, pohyby a podobě, řekl Pokorný. Krajina poznamenaná letitým dobýváním uranu se postupně rekultivuje. Případná nová těžba, která by podle starosty měla být povrchová, by provedené práce na zlepšení přírody znehodnotila.

V Česku je velké ložisko lithia u Cínovce v Krušných horách. Těžbu tam připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ.

Společnost Geomin sídlí v Jihlavě. Jednatel firmy Luděk Hůlka nedávno ČTK sdělil, že společnost o svém dalším postupu rozhodne po obdržení dokumentu s rozhodnutím ministerstva.

