V lomu ČSA u Mostu těží zbytky uhlí z míst, kde se modeluje dno budoucího jezera

V bývalém hnědouhelném lomu ČSA nedaleko Mostu odstraňují zbytky uhlí z míst, kde bude jezero. Strategický projekt revitalizace území, který počítá vedle vzniku vodní plochy také s energetickým využitím lokality, prošel kladně procesem hodnocení a v nejbližší době Sev.en Inntech čeká na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. ČTK to řekla Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en Česká energie. Náklady na realizaci se odhadují na 1,3 miliardy korun.Žádost o podporu podával investor v prosinci 2023. Vybraný dodavatel nyní zpracovává projektovou dokumentaci pro investiční části. Realizují se jednotlivé výzkumné úkoly zaměřené na domény krajiny, nové materiály a klimatické technologie.

V lomu ČSA těžaři přerušili dolování v loňském roce, propustili 600 lidí. Pak se začalo se sanací. "V tomto roce předpokládáme, že budou pokračovat sanační práce s ještě větší intenzitou. Jak nám aktuální klimatické podmínky dovolují, provádíme tvarování závěrných svahů a těsnění dna lomu. Součástí je i sanační těžba, tedy odstranění zbytků uhlí z míst, kde modelujeme dno budoucího jezera," uvedla Maříková.

Po úplném ukončení čerpání důlních vod předpokládá energetická skupina do pěti let nárůst hladiny minimálně o 30 metrů při ploše odpovídající dvojnásobku nedaleké vodní nádrže Matylda. Kvalita vody je podle Maříkové dána především kvalitou podloží, bude tedy obdobná jako například v sousedním jezeře Most, které je rovněž napuštěným hnědouhelným lomem. Oblast okolo jezera by pak měla být ponechána přirozenému vývoji. Přirozené obnově je ponecháno přibližně 18 procent území, zbývající plochy již byly nebo ještě budou rekultivovány. Vzniknou zde pole, louky, lesy a vodní plochy.

Současně schválený plán nijak nevylučuje i další možná využití území bývalého lomu, jako jsou rekreace či solární elektrárny, uvedla mluvčí. Celá oblast je velká 4500 hektarů.

