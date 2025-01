Ministerstvo připravuje strategický vládní dokument zastřešující ochranu krajiny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pomoci chránit a rozvíjet českou krajinu tak, aby byla odolnější vůči klimatickým změnám a lépe plnila ekologické i hospodářské funkce má nový strategický dokument Politika krajiny. Připravuje ho ministerstvo životního prostředí. Dokument propojí stávající strategie a zaměří se na ochranu půdy, vody a biodiverzity. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě."Naši krajinu jsme zdědili a chceme ji v co nejlepším stavu předat dalším generacím. Politika krajiny by měla pomoci odpovědět na otázky, jak chránit velké územní celky a plánovat jejich rozvoj," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj je klíčové, aby se do procesu více zapojily obce.

Strategie se zaměřuje na problémy, jako je úbytek přírodní rozmanitosti, eroze půdy a nedostatečná schopnost krajiny zadržovat vodu. Jejím cílem je vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a zlepšit adaptaci na klimatické změny. Dokument definuje priority do roku 2050 a jeho součástí bude metodika krajinného plánování. Podílet se na něm budou zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, ministerstva dopravy a ministerstva průmyslu a obchodu.

Přípravu odborných podkladů zajišťuje Výzkumný ústav pro krajinu, na tvorbě se podílí i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Do šesti pracovních skupin zaměřených například na vodu, lesnictví či zemědělství jsou zapojeni i zástupci ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, dopravy a průmyslu.

Podle ředitele Výzkumného ústavu pro krajinu Libora Horta bude klíčové zajistit efektivní spolupráci mezi ministerstvy a vytvořit institucionální rámec pro krajinné plánování. "V příštích měsících nás čeká náročná debata o kompetencích a nástrojích, které budou zásadní pro úspěšné naplňování strategie," míní.

Odborníci a ekologické organizace jako Hnutí Duha či Greenpeace ČR varují, že další odklady v přijetí této strategie mohou mít nevratné dopady na zdraví krajiny, její schopnost zadržovat vodu a zmírňovat dopady klimatických změn. V tiskové zprávě kritizují ministerstvo zemědělství, které podle nich před prosazením dokumentu upřednostňuje "devastující praktiky lesního a zemědělského hospodaření".

"Vláda se zavázala, že Politiku krajiny schválí a podmínila tím i čerpání evropských miliard z Národního plánu obnovy. Kdyby ji nakonec vláda neschválila, bude to obrovský průšvih nejen pro další generace a naši přírodu. Ale i ministerstvo zemědělství by mělo vnímat, že zdržováním může způsobit velký průšvih pro náš státní rozpočet," uvedl Jan Skalík z Hnutí Duha.

Krajinné plánování je v některých evropských zemích samostatným procesem vedle územního plánování, jinde je jeho součástí. Česká republika nyní hledá nejvhodnější model pro svou situaci. Dokument čeká meziresortní připomínkové řízení, poté bude předložen vládě ke schválení. Jeho zavedení a monitoring budou podle ministerstva životního prostředí zásadními úkoly pro následující desetiletí.

