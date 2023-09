MŽP spustilo tři dotace na úspory energií ve veřejných budovách, vydá pět miliard korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spustilo tento týden tři nové dotace na úspory energií ve veřejných budovách, jako jsou školy, nemocnice, úřady nebo kulturní domy a sportoviště. Do uzávěrky 1. března 2024 rozdělí pět miliard korun z operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Kraj, obce, města, nemocnice, úřady, neziskové organizace i soukromé subjekty poskytující nekomerční veřejnou službu mohou získat 40 až 70 procent nákladů podle výše dosažených úspor. Hlavním cílem je pomoci se zateplením oken, střech a stropů, s instalací fotovoltaických panelů a výměnou vnitřního osvětlení, řekl ČTK ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dodal, že do veřejných budov už směřovalo v minulosti hodně peněz z programů OPŽP a IROP. "V této fázi spíše motivujeme a vytipováváme další provozovatele budov pro veřejnou službu, aby se jim snížila spotřeba energie," řekl Hladík. Ministr si v pondělí prohlédl obecní základní a mateřskou školu v Letinech na Plzeňsku a uvedl, že náklady na vytápění budovy z roku 1979 se 140 žáky jsou enormní, činí 1,4 milionu korun. "Dobrá renovace budovy by mohla přinést až padesátiprocentní úsporu, což je v rozpočtu menší obce obrovská úspora," dodal. Obec se 730 obyvateli do konce roku požádá o instalaci fotovoltaických panelů, které chce dát na školu, obecní úřad a úpravnu vody, což bude stát 3,4 milionu korun. Dále bude chtít budovu školy z roku 1979 zateplit, což jí vyjde na 20 až 45 milionů Kč.

"Připravujeme energetické posudky a žádost. Žáci přibývají, jsme spádová škola pro další obce," řekla starostka Lenka Lenka Bočanová (STAN). Obec dává ročně na školu až dva miliony korun, letos včetně oprav a investic tři miliony, její ročně rozpočet je 19 milionů Kč.

Podle šéfa Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petra Valdmana mají vyhlášené výzvy novinky, a to zjednodušenou metodu vykazování a formu jednotkových nákladů. "Nás de facto potom nebudou zajímat jednotlivé faktury. Každý si může dopředu spočítat úsporu a jednotkovými náklady se stanoví míra dotace," řekl ČTK. SFŽP tedy ustoupil od podrobných projektů, ale stačí mu zjednodušená studie a energetické posouzení budovy. "Aby energetický auditor dal jednoznačně na papír, co je vhodné a co je hlavně možné s takovou budovou dělat. A jaké úspory projekt dosáhne," uvedl. Podání žádosti je podle něj velmi jednoduché.

Valdman očekává, že bude o dotace velký zájem, hlavně za strany obcí. Komplexní renovací včetně využití obnovitelných zdrojů energie mohou veřejné budovy uspořit 30 až 70 procent . "Ceny energií už se nikdy nevrátí na předválečnou úroveň, spíše budou do budoucna růst. A teď je možné využít evropské peníze, které tady nebudou do nekonečna," dodal.

Podle Valdmana minulý týden v úterý odstartoval po letní přestávce program Nová zelená úsporám (NZÚ) pro bytové domy. Za šest dnů přišlo 119 žádostí v celkové výši 128 milionů korun," řekl Hladík. Toto úterý v 10:00 začal program NZÚ pro rodinné domy včetně podprogramu Oprav dům po babičce a dílčích opatření na výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy. Na NZÚ může ČR čerpat až 55 miliard Kč do roku 2030.

