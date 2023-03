MŽP zatím vyčkává s rozhodnutím o emisních limitech pro elektrárnu Chvaletice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zatím vyčkává s rozhodnutím, jak se postaví ke zrušení výjimky z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice na Pardubicku. Vydal ji na šest let krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo, pobočka Krajského soudu v Olomouci ji však zrušila. MŽP čeká na rozhodnutí o kasační stížnosti, kterou podal provozovatel elektrárny, uvedla na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

"Vzhledem k tomu, že příslušný správní spis je v současné době u Nejvyššího správního soudu, nemůže ministerstvo činit další kroky v předmětném řízení o výjimce. Vést řízení lze pouze s kompletním spisovým materiálem. Až v pokračujícím řízení pak bude rozhodnuto, zda bude prvoinstanční rozhodnutí krajského úřadu potvrzeno, změněno či zrušeno. Proto je nyní naprosto klíčová role krajského úřadu," uvedla Ješátková. Ministerstvo samo proti rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost nepodalo.

Ekologické organizace, které proti udělení výjimky vystupují, upozorňují, že kasační stížnost nemá odkladný účinek a rozsudek soudu je pravomocný. Podle nich je MŽP povinno bez zbytečného odkladu rozhodnout. Nezávisle na tom by úředníci Pardubického kraje měli v mezičase elektrárně zanést do integrovaného povolení přísnější emisní limity podle evropské legislativy. Krajský úřad v Pardubicích nedávno řízení přerušil.

Ekologické organizace Hnutí DUHA, Frank Bold, Greenpeace ČR, Zelená pro Pardubicko a Zastavme elektrárnu Chvaletice navrhly, aby byla výjimka z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice udělena na dva roky. Podle nich by zkrácení výjimky odstranilo současnou nejistotu ohledně legálního fungování elektrárny a provozovatel by mohl nainstalovat technologie pro dosažení zákonných emisních limitů před další topnou sezonou. Elektrárna kratší platnost výjimky odmítá a navrhované technické úpravy považuje za nerealizovatelné.

Nové limity začaly platit 18. srpna 2021. Elektrárna o výjimku z emisí rtuti a oxidů dusíku usiluje několik let. Žádost podala na konci roku 2018, ale stále ji i kvůli odporu ekologických organizací nemá. V minulosti výjimku na šest let vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí, pobočka krajského soudu v Olomouci ji však zrušila.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by podle svého vyjádření investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, původní výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu o dva roky kratší.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Vloni vyrobila rekordních 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny.

