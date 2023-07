Na australské pláži se objevil záhadný obří kovový předmět, možná je z rakety

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna — 10 News First Perth (@10NewsFirstPER) July 17, 2023

Na západním pobřeží Austrálie se objevil obří kovový předmět . Odkud se tam vzal a co to vlastně je, však zůstává záhadou. Podle odborníků oslovených deníkem The Guardian, by to mohla být součástka z indické vesmírné rakety. Tuto variantu prověřuje Australská vesmírná agentura (ASA). Zatím by se ale veřejnost měla předmětu vyhýbat, varovaly policie i ASA.

Cylindrický předmět s vypouklou horní částí má měděnou barvu a na první pohled se jeví, že je poškozený. Nevypadá jako nic, co by bylo běžnou součástí letadel. Voda ho vyplavila na mělčinu, kde si objektu všimli místní, vytáhli ho na břeh a nahlásili to policii. Podle videa na sociálních sítích měří předmět zhruba tři metry.

Objekt se stal velkou atrakcí. Na pláži se scházejí lidé, děti kolem staví hrady z písku, píše server ABC. Předmět hlídají policisté a zůstane to tak, dokud se neprošetří, zda není nebezpečný. ASA vyzvala veřejnost, aby hlásila nálezy dalších podobných předmětů v okolí.

