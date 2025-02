Na Broumovsku žije nejméně 11 vlků, je to druhý nejnižší počet od roku 2021

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kjetil Kolbjornsrud / Shutterstock.com Vlk

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na Broumovské vrchovině a okolí žije ve třech přeshraničních smečkách minimálně 11 vlků. Je to druhý nejnižší zjištěný počet od prvního ročníku mapování vlka obecného v regionu v roce 2021. ČTK to sdělili zástupci Hnutí Duha a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Letošní monitoring vlků na Broumovsku a okolí se uskutečnil po dvou letech 24. až 26. ledna. Na začátku roku 2023 ochranáři zjistili v oblasti výskyt 15 až 20 vlků. Letos je to deset let od potvrzení trvalého výskytu vlka obecného na Broumovsku."Populace vlka obecného na Broumovsku a okolí je stabilní. To, že letos jich bylo zaznamenáno o něco méně, ještě nic neznamená, může jít o přirozený vývoj," řekl zoolog správy chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko Petr Kafka z AOPK ČR.

"Předpokládáme, že zjištěný počet vlka obecného se významně neliší od skutečného počtu vlků ve sledovaném území, protože počty v jednotlivých oblastech byly zjištěny opakovaně během zimy ať už pomocí stopování nebo fotopastí. Oproti situaci před dvěma roky poklesl zejména počet vlků v Javořích horách a Gorách Stolových," sdělil expert na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně a odborný garant projektu Hnutí Duha Šelmy Miroslav Kutal.

Lednové mapování vlka obecného zahrnulo území od Vraních hor přes Broumovsko až po polský národní park Góry Stolowe a okolí Nového Města nad Metují na Náchodsku, tedy pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami.

"Celkem byl při lednovém celoplošném mapování potvrzen výskyt minimálně 11 vlků. Smyslem akce bylo zmapovat v několika dnech co největší území s cílem co nejpřesnějšího možného odhadu počtu vlků, kteří se v oblasti pohybují. Podařilo se pokrýt celkem 23 tras o celkové délce 232 kilometrů, což je nejvíce od prvního ročníku mapování v roce 2021," uvedl Kutal.

Pět těchto šelem bylo potvrzeno ve Vraních horách, tři v Javořích horách, dva vlci národním parku Góry Stolowe a jeden v okolí Nového Města nad Metují.

"Podařilo se nalézt 32 věrohodných pobytových znaků vlka obecného a potvrdit výskyt ve všech třech předpokládaných teritoriích vlků, zasahujících do Broumovské vrchoviny. Navíc byly pobytové znaky jednoho vlka nalezeny také na Novoměstsku. Byl tak zdokumentován výskyt vlka celkem ve 13 kvadrátech velikosti pětkrát pět kilometrů, podobně jako v roce 2023, kdy šlo o 12 kvadrátů," uvedl Kutal.

Většinou šlo o stopní dráhy několika jedinců pohybujících se na sněhu bez přítomnosti lidských stop. "Určení počtu stopních drah však nebylo kvůli rychle mizejícímu sněhu snadné. Do vyhodnocení nebyly zařazeny neprůkazné nebo nedostatečně zdokumentované údaje," sdělil Kutal.

Podle Kafky je jednou ze zajímavostí vlčí populace na Broumovsku třínohá vlčice, která měla loni vlčata. "Je pozoruhodné, že zvíře s takovýmto handicapem se může v přírodě plnohodnotně vyskytovat. Tato vlčice byla zachycena na fotopasti s vlčaty," řekl ČTK Kafka. Z pozorování v terénu podle něj vyplývá, že ve všech třech smečkách zasahujících na Broumovsko se loni narodila vlčata.

Do mapování se letos zapojili dobrovolníci Hnutí Duha Šelmy, pracovníci AOPK ČR, Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně a Národního parku Góry Stolowe a spolupracovníci z regionu.

V Královéhradeckém kraji byl výskyt vlka obecného potvrzen již také v Krkonoších a Orlických horách.

reklama