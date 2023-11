Na Českolipsku jsou první případy uhynulých jeřábů, kteří uvízli v bahně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

První případy úhynu jeřábů popelavých, kteří uvízli v bahně vypuštěných rybníků, zaznamenali ornitologové minulý týden na Českolipsku. Souvisí to podle nich se změnou klimatu a mírnějšími zimami, které nenutí tyto tažné ptáky k migraci do zimovišť v jihozápadní Evropě, informovala mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová. Zahrada výzkum a ochranu jeřábů popelavých dlouhodobě podporuje."Díky mírnějším zimám a menší sněhové pokrývce jsou jeřábi stále schopni najít dostatek potravy a nenutí je nic k tomu, aby trávili zimu jinde. Bohužel tak ale musí čelit i novým nástrahám, jako jsou například vypuštěné rybníky během výlovů, které pro ně, jak se ukazuje, představují velké nebezpečí," uvedla Tesařová.

Na Českolipsku minulý týden v bahně, z něhož nedokázali vzlétnout, uvízli tři jeřábi. "Jednoho jsme objevili již mrtvého. Druhého se nám sice z bahna podařilo vytáhnout, ale byl již naprosto vyčerpaný, prochladlý a záhy také uhynul. Ve třetím případě byl jeřáb ještě schopen převozu do Záchranné stanice Huslík, kde se o něj nyní starají, a brzy snad bude moci být vypuštěn zpět do volné přírody," uvedla ornitoložka Markéta Ticháčková, která se věnuje monitoringu jeřábů přes deset let v rámci projektu Jeřábí život.

Takové případy úhynu jeřábů ornitologové v regionu před tím nezaznamenali. "Úhyn jeřábů nejčastěji způsobují přirození predátoři jako například lišky. Nebo se jim často bohužel stávají osudnými dráty elektrického vedení. Uhynutí v bahně jsme ale zaznamenali poprvé," uvedl ornitolog ze Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj Petr Lumpe.

Ornitologové se kvůli tomu nyní více zaměřují na kontroly jeřábů, usnadňují jim to speciální GPS-GSM vysílače, které mají na těle tři jedinci z Českolipska. "Vysílačky mapují, kde tito jeřábi nocují. A tam také většinou tráví noci i celé hejno. To je pro nás obrovská výhoda, protože každé ráno pak můžeme najisto jezdit kontrolovat přesné lokality, jestli tam neuvízl nějaký další nešťastný jeřáb," dodala Ticháčková.

Na světě žije 15 druhů jeřábů, z toho 11 druhů je ohrožených. Ve střední a západní Evropě žije jediný druh, a to právě jeřáb popelavý. V ČR hnízdí okolo 100 párů. Pozorování a ochraně jeřábů se v Česku věnuje tým ornitologů právě v projektu Jeřábí život, do kterého jsou zapojené i zoo v Liberci a Ostravě.

reklama