Na Galapágách se do oceánu zřítil slavný Darwinův oblouk

Slavný skalní útvar u Galapág - známý jako Darwinův oblouk - se zřítil do Tichého oceánu. Ekvádorské ministerstvo životního prostředí uvedlo, že důvodem byla přirozená eroze, napsal server BBC. Agentura AFP podotkla, že na snímcích zveřejněných úřady je vidět, že z původního obloukovitého tvaru zbyly jen dva sloupovité útvary.

Vody kolem unikátního skalního útvaru pojmenovaném po anglickém biologovi Charlesi Darwinovi jsou oblíbeným cílem potápěčů. Server Deutsche Welle píše, že zřícení oblouku do Tichého oceánu údajně v pondělí viděla skupina turistů, kteří se do oblasti vydali potápět.

