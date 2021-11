Na Geminidy si letos lidé budou muset přivstat, pozorování zkomplikuje Měsíc

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Brzy ráno bude letos dobře pozorovatelný prosincový meteorický roj Geminidy. Po většinu noci totiž vyhlížení meteorů zkomplikuje Měsíc blízko úplňku. ČTK to řekl astronom Petr Horálek. Roj je aktivní mezi 4. až 17. prosincem, maxima tentokrát dosáhne 14. prosince.

"Geminidy mají maximum 14. prosince - v úterý časně ráno," sdělil Horálek. "S tím, že to maximum nastane až po rozednění. Ale ono to tolik nevadí, protože tam to pozvolna stoupá," doplnil astronom.

Komplikací podle něj naopak bude pokročilá fáze Měsíce. "Nebude možné pozorovat celou noc, ale spíše v časných ranních hodinách, kdy bude Měsíc pod obzorem," řekl Horálek s tím, že v noci maxima Měsíc zapadne kolem čtvrté hodiny ráno. "Mezi čtvrtou a šestou, půl sedmou se Geminidy dají ještě pozorovat," upřesnil. Podle Horálka bude v té době radiant, tedy místo odkud meteory zdánlivě vylétají, dost vysoko nad obzorem.

První zprávy o roji Geminidy jsou z roku 1862. Ledoprachové částice pocházejí z tělesa 3200 Phaethon, což je drolící se planetka. Podle některých odborníků se však může jednat i o vyhaslou kometu. Pomocí družice IRAS planetku 11. října 1983 ji objevili astronomové Simon Green a John Davies. Geminidy zdánlivě vylétají ze souhvězdí Blíženců, podle jejichž latinského názvu získaly ten svůj.

Za pozorováním Geminid by lidé měli vyrazit daleko od světelného znečištění, ideálně do hor. Výrazně lepší podmínky pro pozorování pak podle astronomů nastanou v roce 2023.

Další očekávanou událostí na letošní prosincové obloze je kometa C/2021 A1 (Leonard). Podle astronomů by mohla být dobře pozorovatelná pouhým okem mezi 3. až 10. prosincem.

