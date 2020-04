Na hlavní nádraží v Praze nově přijedete i tramvají. Pražský „Sherwood“ se promění

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vrchlického sady, kterým je nelichotivě přezdíváno pražský Sherwood, dostanou novou podobu včetně nové tramvajové trati. Park, který leží vedle Hlavního nádraží, bude revitalizován a jeho zpracovatele vybere Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha) v tzv. soutěžním dialogu. Ten bude spoluzadáván s Městskou částí Praha 1 a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s.

Vrchlického sady, které jsou parkem v samém centru Prahy, dlouhodobě trpí svou špatnou pověstí. To se teď hlavní město rozhodlo změnit a zadalo IPR Praha organizaci soutěžního dialogu, ve kterém spolu s městskou částí Praha 1 (správce parku) a Dopravním podnikem (budoucím správcem tramvajové tratě) vybere zpracovatele projektu revitalizace parku a tramvajové tratě.

„Lokalita Vrchlických sadů je v současnosti pouze místem, kterým lidé rychle procházejí, když směřují na Hlavní nádraží. Naším cílem je vytvořit ze současného stavu park, kde se Pražané nejenom nebudou bát, ale budou zde chtít trávit i volný čas. Nové řešené by tak mělo přispět i k dalšímu propojení města přes Hlavní nádraží,“ komentuje plánovanou revitalizaci Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Cílem revitalizace je také realizovat novou tramvajovou trať mezi zastávkami Muzeum a Bolzanova. Nová tramvajová trať by dle podkladu pro spolu projednávanou změnu územního plánu měla vést ulicemi Wilsonovou, Politických vězňů a Washingtonovou, dále předprostorem Nové odbavovací haly Hlavního nádraží ve Vrchlického sadech a dále ulicí Opletalovou, tam by se měla připojit do stávající tramvajové trati v křižovatce Opletalova x Bolzanova.

„Chci, aby byla veřejná doprava pro cestující co nejvíc pohodlná a „user friendly“. Tramvajová síť v Praze za den přepraví stejné množství lidí jako metro a na Hlavním nádraží se denně koncentrují desetitisíce cestujících. To vše dělá z tohoto místa důležitý dopravní uzel pro Prahu i celou Českou republiku. Proto po vzoru západních měst dáme sice trať do parku, ale díky architektonické soutěži a výslednému řešení týmu urbanistů, dopravních inženýrů i krajinářských architektů budou společně dobře fungovat, tvořit komplexní celek a přestupy na různé druhy dopravy budou blíž k sobě,“ říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

„Z dopravního hlediska má také nová tramvajová trať obrovský potenciál. Ulehčí předimenzované dopravě v centru Prahy v ulicích Jindřišská a Vodičkova. Zajistí přímé napojení největšího nádraží v Česku na tramvajovou síť, jako tomu bylo v minulosti. Přidanou hodnotou je také spojení dvou vlakových nádraží v centru, Hlavního a Masarykova,“ dodává Scheinherr.

Hlavní město se rozhodlo vybrat zpracovatele v tzv. soutěžním dialogu, do nějž budou zapojeni odborníci na stěžejní témata. Po přihlášených týmech bude požadována taktéž vysoká odbornost ve složení: krajinářský architekt, architekt a dopravní inženýr se specializací na tramvajové tratě. Jako podklad pro soutěžní dialog bude mimo jiné sloužit i antropologické šetření, participace s místními provozovateli, dendrologický průzkum a hlukové prověření tramvajové tratě.

„V průběhu přípravy vedení tramvajové trati přes Vrchlického sady se ukázalo nezbytné řešit tento prostor jako celek, nikoli jako samostatné oddělené projekty. Jednotlivá témata – krajinářská, dopravní, sociální, urbanistická nebo památková, jsou totiž úzce propojená. Proto je vhodné vybrat zpracovatele formou řízení, ve kterém budou účastníci řešit dohromady jak prostor parku, tak i tramvajovou trať,“ vysvětluje volbu výběrového řízení Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

reklama