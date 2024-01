Na Ještědu je podle studie možné prodloužit lanovku, skiareál rozšířit nelze

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na Ještědu v Liberci je možné prodloužit kabinovou lanovku Českých drah až k tramvajové trati, naopak městský skiareál nelze rozšířit mimo současnou polohu. Uvnitř tohoto střediska jsou ale úpravy tratí možné. Vyplývá to ze studie vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, takzvané SEA, řekl náměstek primátora Adam Lenert (ANO). Zároveň upozornil, že dokumenty k oběma záměrům radnice zveřejnila na svém webu

Kabinová lanovka na Ještěd je mimo provoz od tragické nehody z konce října 2021 a Liberec nyní jedná s jejím majitelem - Českými drahami, že by ji získal do svého vlastnictví. I když obchod není stále uzavřen, radnice již nyní posuzuje, v jaké podobě lanovku obnoví. Tři možné varianty představí veřejnosti 13. únoru v kině Varšava. Jednou z možností je právě i prodloužení trasy lanovky o 650 metrů až ke konečné tramvají v Horním Hanychově. Podle závěrů studie SEA to možné je. "Samozřejmě jsou tam stanoveny nějaké podmínky pro projektanta, změny územního plánu, ale de facto není tam žádný limit," řekl Lenert.

V rámci SEA se posuzovaly i plány společnosti TMR, jež provozuje městský skiareál na Ještědu, zda je možné ho rozšířit mimo výseč a vybudovat dvě nové široké sjezdovky pro rodiny s dětmi. Kvůli tomu by ale bylo nutné na ještědském hřebenu pokácet přes 50 hektarů lesa. "Co se týká rozvoje areálu na Ještědu, rozšíření sjezdových tratí, tak tam bylo vyloučeno rozšíření mimo stanovenou výseč. Je to z důvodů hlavně zásahů do vodních pásem prvního a druhého stupně a narušení celistvosti lesních pozemků," uvedl náměstek.

Neznamená to ale podle něj, že se areál nemůže dále rozvíjet. "S firmou TMR zasedneme ke stolu a budeme hledat úpravu toho záměru tak, aby co nejvíce vyhovoval té dokumentaci a aby byly naplněny její podmínky. Myslím si, že tam ten prostor je," dodal Lenert. Ze závěru SEA podle něj například vyplývá, že je možné vybudovat retenční nádrž u dolní stanice sedačkové lanovky Skalka či lze rozšířit a profilově upravit některé současné sjezdové tratě.

