Na jezeře Most vzniknou vyhlídková a odpočinková místa a připomínka kostela

Na jezeře Most letos budou vysazeny stromy a keře ve tvaru obvodových zdí kostela a vyznačení umístění oltáře. Výsadba na místě původního svatostánku bude připomínat jeho přesun. Pracovat se bude na příjezdové silnici k jezeru, vzniknou vyhlídková a odpočinková místa pro turisty. ČTK to řekla Hana Volfová, mluvčí státního podniku Diamo, který lokalitu spravuje. Koncem roku vyprší termín majetkoprávního vypořádání mezi státem a městem ohledně pozemků.

Na svahu u jezera, jež vzniklo napouštěním hnědouhelné jámy, se postupně vysazují dřeviny na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vznikne nové odpočinkové místo pro návštěvníky rekreačního areálu. "Vysadíme celkem 45 kusů stromů a 26 kusů keřů ve tvaru obvodových zdí a vyznačení umístění oltáře. Osazeny budou také lavičky a informační tabule," uvedla Volfová. Výsadba na původním místě kostela má sloužit jako přírodní pietní připomínka jedinečného přesunu této historické památky z roku 1975 kvůli postupující těžbě hnědého uhlí.

Komunikace okolo jezera se v některých místech rozšíří, aby se mohla vyhýbat vozidla. Na cestě, která slouží pro vozy integrovaného záchranného systému a vozidla správce a hlavně pro cyklisty, běžce a chodce, vzniknou opěrné zdi.

Diamo chce letos začít se stavbou vyhlídky pro turisty a cyklisty na severním svahu jezera u cyklostezky, která vede podél silnice Most - Mariánské Radčice. "Zvolené místo je oproti okolnímu terénu vyvýšené, proto se nebude jednat o rozhlednu, nýbrž o ocelovou lávku, která povede do volného prostoru směrem k jezeru. Z vyhlídky bude ničím nerušený pohled nejen na samotné jezero, ale také na celé město, včetně vrchu Hněvín, kostela Nanebevzetí Panny Marie a další dominanty," uvedla Volfová.

Návštěvníkům, kteří míří na jezero i v zimě, se otevře druhý stánek s občerstvením včetně zázemí a pergoly. Přibudou osvěžovače vzduchu. Realizovat bude město také fotopoint s nápisem Most a otočný srdcem. "Řešíme výstavbu dalšího zázemí, rozšířit by se měl počet toalet. Řešíme objekt, který by mohl sloužit jako půjčovna vodních sportů, uvažujeme o hřišti pro úplně nejmenší návštěvníky," řekl primátor Marek Hrvol (ProMOST). Parkování zůstane bezplatné.

Most spravuje hlavní rekreační zónu jezera na jižních svazích na základě nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce. Termín kompletního majetkoprávního vypořádání lokality jezera je stanoven na 31. prosinec 2023. "Zatím investujeme peníze do cizích pozemků, což není ideální. Město zpracovává studii rozvoje mezi jezerem a kostelem, bavit se chceme se státním podnikem o jižní části. Záležet bude na podmínkách. Rozhodně nechceme vodní plochu," uvedl Hrvol. Roční údržba jezera stojí podle Hrvola 20 až 30 milionů korun.

Jezero Most je neprůtočné jezero, nemá tedy žádný přirozený přítok ani odtok. Od ukončení napouštění v roce 2014 vykazuje podle Volfové každoročně pasivní bilanci, kterou je nutno dotovat pro udržení provozní hladiny vodního díla. "V současné době neexistuje alternativa dopouštění jezera Most z jiného zdroje než přivaděčem vody z řeky Ohře, avšak jednáme o podmínkách pro povolení druhého možného zdroje dopouštění," dodala mluvčí Diama.

