Na Jilemnicku zabavili chovateli kvůli špatné péči 31 krav, pět našli mrtvých

Státní veterinární správa (SVS) nechala chovateli na Jilemnicku na konci října odebrat kvůli špatné péči 31 krav, dalších pět zvířat našli inspektoři mrtvých. Šlo o kusy, které uhynuly v předchozích dvou týdnech a chovatel je nenechal odvézt do asanačního podniku. Odebraná zvířata přesunuli do náhradní péče, původní majitel teď bude muset hradit náklady související s náhradní péči, navíc mu ve správním řízení hrozí až třímilionová pokuta, informoval mluvčí SVS Petr Vorlíček.

"Tento chovatel byl inspektorům dobře znám, protože v posledních třech letech u něj proběhlo 12 kontrol, odhalily závady spočívající v nedostatečné péči o zvířata, která byla špinavá z málo podestýlaných stání, měla malý prostor k odpočinku, ve stáji se vyskytovaly předměty, o které se mohla poranit, některá měla přerostlé paznehty, stáje nebyly čištěny a bíleny. Navíc zde byly zjištěny závady ve značení a evidenci zvířat," doplnil Vorlíček.

Na podnět veterinární správy dostal chovatel za špatnou péči o zvířata od obce s rozšířenou působností (ORP) Jilemnice pokuty dohromady za 46 000 korun, za porušení veterinárního a plemenářského zákona mu veterinární správa uložila pokuty za dalších 55 000 korun, navíc chovateli nařídili stav napravit a zakázali přesun zvířat.

Situace zvířat se nejenže nezměnila, zjištění při poslední kontrole předčila podle Vorlíčka všechna předešlá. Inspektoři našli na místě pět uhynulých kusů, ve čtyřech stájích pak objevili 31 uvázaných zvířat, která stála ve třiceticentimetrové vrstvě vlastních výkalů. "Zvířata byla značně znečištěna, s tlustou krustou zaschlých výkalů na celém těle, paznehty několika z nich byly přerostlé, výživný stav zvířat byl u většiny podprůměrný," popsal žalostný stav dobytka mluvčí SVS.

Inspektoři proto nařídili zvířata odebrat a přemístit jinam, přesun se odehrál hned druhý den po kontrole za asistence zástupců ORP, policie, hasičů i chovatele, do jehož stájí zubožená zvířata přesunuli. Podle ředitele Krajské veterinární správy v Liberci Romana Šebesty není v kraji podobných případů mnoho, většinou tak jeden dva do roka. "Mám ale pocit, že poslední rok dva začíná těch případů přibývat, před dvěma měsíci jsme řešili utracení býka v České Lípě z důvodu zanedbání péče a jeho týrání," řekl ČTK Šebesta.

Řešení takových případů není podle Šebesty jednoduché. "Umístit do náhradní péče velká hospodářská zvířata je a bude hrozně těžké, jsou to obrovské náklady, řada těch chovatelů si nemůže dovolit ta zvířata ustájit odděleně a někteří mají ekochovy, kde taková zvířata ani nemohou přijmout, protože by ztratili certifikát ekochovu," řekl Šebesta. Náhradní péči hradí ORP, která pak bude peníze od původního chovatele vymáhat, nejde přitom podle Šebesty jen o ustájení odebraných zvířat a jejich krmení, ale musí také zajistit veterinární péči.

Zanedbání péče o zvířata může podle Šebesty souviset i se zhoršující se ekonomickou situací, kdy chovatelům výrazně rostou náklady na pohonné hmoty, krmení i doplňky. "Chovatelé upouštějí od vakcinace, protože si myslí, že to není potřeba, přecházejí na levnější krmiva, neřeší zdravotní problémy zvířat včas nebo preventivně. Je to zatím víc vidět u domácích zvířat než u hospodářských, ale i tam může takových případů přibývat," dodal Šebesta.

