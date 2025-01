Na Karlovarsku objevili chov se zanedbanými zvířaty, některá uhynula

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nedaleko Žlutic na Karlovarsku dnes veterinární správa, policie, veterinář i zástupce samosprávy zasahovali v chovu zvířat, která byly zanedbaná a na pokraji života a další už uhynula. Veterinární správa pro Karlovarský kraj (KVS) nařídila přeživší zvířata chovatelce odebrat, obec s rozšířenou působností musí zajistit odvoz a likvidaci uhynulých zvířat. Ředitelka KVS pro Karlovarský kraj Mária Slepičková ČTK dnes řekla, že takový případ zanedbání péče o zvířata v kraji za posledních 20 let nepamatuje. Byly mezi nimi krávy, kozy i ovce. Případ vyšetřuje policie."V úterý jsme krátce po 14:00 přijali oznámení, že v jedné menší obci na Karlovarsku se nachází několik zvířat v nevyhovujících podmínkách a v zuboženém stavu," uvedl krajský policejní mluvčí Jan Bílek. Než by se mohli dostavit odborníci, byla by už tma, společně proto policie a další složky státní správy na místo dorazily dnes ráno.

"Stav některých zvířat byl žalostný. Našli jsme na místě pět krav, které byly vyhublé a na pokraji života. U jedné krávy veterinář na místě rozhodl o utracení. Kromě nich tam byli pes, dvě ovce, tři zakrslá prasata, králík a morčata. Na místě byl také mrtvý kůň, který podle chovatelky uhynul v úterý. Byla tam také těla jedné krávy a kozy, údajně asi dva až tři týdny po uhynutí, i mrtvá kočka. Ve sklepě jsme pak našli další kostru koně a lebky asi 12 ovcí a koz," popsala nález ředitelka krajské veterinární správy.

Celá farma byla zanedbaná, ve stáji byly hromady hnoje. Některá zvířata, jako třeba zakrslá prasata, si dokázala najít potravu v okolí statku, morčata a pes byli v relativně dobrém stavu. Celkově šlo ale o chov, který hrubě neodpovídal potřebným podmínkám.

Podle Slepičkové chovatelka zřejmě zachraňovala zvířata. "My jsme chov kontrolovali namátkově asi před rokem a půl a tehdy tam bylo vše v pořádku. Ale chovatelka zřejmě přecenila své síly a chov zvířat už prostě nezvládala," dodala Slepičková.

Veterinární správa případ předala k dalšímu vyšetřování kriminalistům. "Případem se zabývají karlovarští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů týrání zvířat a chovu zvířat v nevhodných podmínkách," doplnil Bílek.

reklama