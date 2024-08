Na módních veletrzích v Brně se letos víc mluvilo o recyklaci a odpovědnosti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Od 1. ledna 2025 budou mít obce v Česku povinnost zajistit separovaný sběr textilního odpadu. Evropská unie zároveň připravuje směrnici, která v budoucnu rozšíří odpovědnost výrobců za produkt na celý jeho životní cyklus.

Na módních veletrzích Styl a Kabo v Brně se letos víc mluvilo o recyklaci, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Výrobci i distributoři se připravují na změny evropské i české legislativy, jejichž cílem je snížit ekologickou zátěž a podpořit cirkulární ekonomiku. Od 1. ledna 2025 budou mít obce v Česku povinnost zajistit separovaný sběr textilního odpadu. Evropská unie zároveň připravuje směrnici, která v budoucnu rozšíří odpovědnost výrobců za produkt na celý jeho životní cyklus. Výrobci, dovozci a distributoři tak budou zajišťovat nebo financovat systém sběru a recyklace textilu.Recyklace je výzva, je v ní obsažen i potenciál růstu odvětví, uvedl na veletržním semináři výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Jiří Česal. Na "zelenou tranzici" se obor podle něj připravuje řadu let, pořád však nemá jistotu, jak přesně budou systémy rozšířené odpovědnosti výrobců vypadat a jaké nároky budou muset splňovat.

"Hlavní bude rovný přístup. Dá se to vydržet, pokud to dopadne na všechny stejně," řekl Česal. Je podle něj důležité, aby z nových povinností a závazků nebyli vyňati dovozci, protože by to pokřivilo trh. Zdůraznil také kontrolu dodržování pravidel nebo budování odpovídajících recyklačních kapacit.

Nová evropská pravidla patrně dopadnou i na obuv a kožedělné výrobky. "Snažili jsme se, aby tam obuv nebyla," uvedla Vlasta Mayerová z České obuvnické a kožedělné asociace. Poukázala na to, že bota je oproti například tričku náročnější výrobek s řadou komponentů a různých použitých materiálů a technologií, což komplikuje případnou recyklaci.

S použitým textilem dlouhodobě pracuje například sociální družstvo Diakonie Broumov. Nyní zaměstnává 100 lidí, zpracuje měsíčně 500 tun materiálu, uvedl předseda družstva Pavel Hendrichovský. Na veletrhu představil možnost využití starého textilu při výrobě stavebního materiálu pro montované domy nebo dekorativních stolních desek.

Část textilu končí také ve spalovnách či teplárnách, a slouží tak k výrobě energie. Další možností zpracování textilního odpadu je chemická recyklace, která umožní znovu využít některé materiály. Právě textil a obuv však z hlediska chemické recyklace představují větší výzvu než třeba plasty. "Zatímco plastových obalů jsou řekněme desítky druhů, textilu je neuvěřitelné množství," řekl Radek Pjatkan ze Svazu chemického průmyslu ČR.

