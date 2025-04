Oděvní banka: Loni se vybralo 90 tun oblečení, oděvy dostalo 12 000 potřebných

Zdroj | Obnovitelně.pro Oděvy sbírali pro Oděvní banku také zaměstnanci a zaměstnankyně šesti ministerstev. Část materiálu dnes zástupkyním banky předal ministr životního prostředí Petr Hladík.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Oděvní banka v Česku loni přijala a zpracovala 90 tun darovaného oblečení. Krizové balíčky s ošacením dostává ročně přes 12 000 potřebných. ČTK to sdělila ředitelka banky Dana Pavlousková. Oděvní banku v září 2022 otevřel a poté provozoval Klub svobodných matek, nyní funguje samostatně. Vybírá dámské, pánské a dětské oblečení od firem i jednotlivých dárců."Ve světě je dnes tolik oblečení, že by vystačilo pro několik dalších generací. Přesto se v naší každodenní praxi setkáváme s lidmi, kteří nemají přístup ani k základnímu čistému a slušnému oblečení. Ať už jde o rodiče, kteří chtějí důstojně obléct děti do školy, nebo dospělé, kteří se snaží uplatnit na pracovním trhu. Právě pro ně připravujeme naše krizové balíčky, které jim pomáhají překlenout těžké období," uvedla šéfka oděvní banky.

Oděvní banka sídlí na okraji Prahy. Vybraný materiál tam personál třídí a balí. Pytle se šatstvem pak posílá do potravinových bank a dvou stovek organizací na pomoc potřebným. Lidé v tísni tak mohou k balíčku jídla získat i oblečení.

Oděvy, které lidé věnují, musí být v dobrém stavu a čisté. Oděvní banka nepřijímá obuv, ložní prádlo, kočárky, hračky či autosedačky. Ošacení bere od firem a institucí i jednotlivých dárců. Firmy mohou poskytnout finanční dar či uspořádat zaměstnaneckou sbírku. Banka má také tři charitativní obchody. Dva jsou v Praze a jeden v Hovorčovicích. Dárci tam mohou oblečení odevzdat.

Oděvy sbírali teď také zaměstnanci a zaměstnankyně šesti ministerstev, Úřadu vlády a Národního bezpečnostního úřadu. Zapojily se resorty práce, financí, zemědělství, spravedlnosti, místního rozvoje a životního prostředí. Část materiálu dnes zástupkyním banky předal ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Jeho úřad v letošní sbírce vybral 100 kilogramů textilu, od podzimu 2022 pak celkem skoro půl tuny.

Podle Hladíka textilního odpadu přibývá, hromadění pomáhají omezit právě sbírky a vzájemné výměny nenošených kusů s novým využitím. "Takzvaná rychlá móda, velmi levná a snadno dostupná, nás nabádá kupovat věci, které často ani nepotřebujeme a u kterých se neohlížíme na původ jejich vzniku, nebo kde poté nenošené kusy skončí. Tento přístup je devastující a je žádoucí obrátit se druhým směrem, tedy cestou udržitelnosti a druhých šancí," řekl Hladík.

V Česku se ročně podle údajů jeho resortu a banky vyhodí kolem 180 tun textilu, tvoří tak tři až čtyři procenta odpadu v popelnicích. Radnice by měly zajistit speciální kontejnery na textil a sběrná místa.

Přečtěte si také | Nábytkové banky zachraňují tuny nábytku a pomáhají tisícům lidí v nouzi. Mělo by jich být více, ale chybí stabilní financování

Letos se chce oděvní banka soustředit i na osvětu. Chystá se informovat o tom, jaké jsou možnosti využití nepotřebného oblečení. Pomoci má interaktivní platforma. Vedení banky ji představí v květnu.

reklama