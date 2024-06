Na naftě stát farmářům za posledních pět let vrátil 11,8 miliardy korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ze spotřební daně na naftu stát zemědělcům za posledních pět let vrátil zhruba 11,8 miliardy korun, z toho v minulém roce asi 2,3 miliardy korun. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytlo ministerstvo financí (MF). Na jeden litr nafty mohou farmáři získat zpět 8,50 koruny či 3,38 koruny v závislosti na zemědělské činnosti. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v úterý oznámil, že nárok na vrácení části spotřební daně, takzvanou podporu zelené nafty, by zemědělci místo současného jednou ročně mohli mít od příštího roku dvakrát ročně. Vyplácená částka by zůstala stejná.Spotřební daň z motorové nafty podle MF činí 9,95 koruny za litr. Částku 8,50 koruny na litr mohou zpětně získat zemědělci, kteří se výhradně věnují chovu hospodářských zvířat, rostlinné výrobě s vysokým zastoupením citlivých plodin a révy vinné či rostlinné výrobě a spolu s tím intenzivně chovu hospodářských zvířat. Na vrácení 3,38 koruny pak mají nárok například zemědělci, kteří hospodaří v lese či chovají a loví ryby.

"My na tom začneme pracovat, ještě si upřesníme ty parametry a v řádu týdnů či měsíců by to mělo být v Poslanecké sněmovně a posléze v Senátu tak, aby to bylo účinné od 1. ledna 2025," uvedl v úterý k návrhu Stanjura. Ve hře je podle něj varianta, že by se zdaňovací období rozdělilo na dvě poloviny, tedy první a druhé pololetí.

"Bavili jsme se o tom, že ti, kteří mají tu podporu do 50 000 Kč, by to skutečně měli jednou za rok, tam ta úspora není tak významná. U ostatních by to bylo na dobrovolné bázi," řekl ministr. Změna by podle něj mohla zemědělcům pomoci s cashflow, tedy rozdílem mezi příjmy a výdaji. V současné době takzvanou podporu zelené nafty využívá asi 11.000 zemědělců, uvedl Stanjura.

Na novém způsobu vyplácení podpory se Stanjura v úterý dohodl se zástupci Agrární komory (AK) a Zemědělského svazu (ZS). Další společná schůzka by mohla být za měsíc. Stanjura by na ní zemědělce informoval o tom, zda je možné navýšit objem peněz pro zemědělce. "V tuto chvíli jsme neviděli další prostor, ale říkám dlouhodobě, že až budeme znát výsledky za první pololetí, tak jsme schopni odhadnout, jaký bude vývoj příjmů státního rozpočtu v druhém pololetí," uvedl Stanjura.

Zástupci AK a ZS s ministry Stanjurou a ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) o podpoře sektoru jednali také před dvěma týdny v Praze. Výborný a Stanjura tehdy farmářům potvrdili už dříve slíbené peníze, které pro tento rok na životní pohodu zvířat činí 550 milionů korun a příští rok na podporu zaměstnanosti na venkově dvě miliardy korun. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý ČTK už dříve řekl, že resort aktuálně hledá způsob, jak farmářům slíbené dvě miliardy korun doručit.

reklama