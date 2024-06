Na ochozu vyhlídkové věže Nové radnice v Ostravě najdou zázemí včely

Foto | Jiří Zerzoň / Magistrát města Ostravy Instalace včelích úlů na Nové radnici v Ostravě.

Na ostravské Nové radnici najdou zázemí včely. Město je bude chovat na ochozu radniční věže, kde už jsou instalovány čtyři úly, řekla ČTK mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.Město chce chovem včel podpořit druhovou rozmanitost a přispět ke zvyšování biologické rovnováhy v opylení kulturních a planě rostoucích rostlin. Včelstva budou chována na ochozu, který není standardně přístupný veřejnosti. Provoz vyhlídkové věže tak nebude nijak ovlivněn.

"Pořízení kompletního včelího vybavení zajistila pro město společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s níž jsme projekt konzultovali. O včelstva se pak tato společnost bude starat ve spolupráci se zkušenými včelaři z řad zaměstnanců města Ostravy. Tito 'městští' včelaři pak mohou poskytnout případné konzultace i poradenství dalším zaměstnancům města, kteří by chtěli začít včelařit," řekl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Pokud bude projekt úspěšný, město by v budoucnu mohlo počet úlů navýšit. Projekt je zatím naplánován na 2,5 roku, tedy do konce roku 2026. Náklady město vyčíslilo na 210.000 korun. "Projekt přispěje významnou měrou v opylování kvetoucích cizosprašných rostlin ve městě, které se bez opylování neobejdou. Chovem včel na střeše Nové radnice město zároveň přispěje k udržení a rozvoji včelařského odvětví v zemi. Při přípravě projektu zaměstnanci odboru ochrany životního prostředí nejen absolvovali konzultace, ale provedli také analýzu míst pro vhodné umístění úlů. V rámci tohoto rozboru zjistili, že v okolí radnice nejsou včelstva evidována v četnějším počtu," uvedla Pokorná. Radniční včelstva by tak měla napomoci opylování rostlin v centru města i přilehlých Komenského sadech.

