Na Ohři zakončili vodáckou sezonu, byla lepší než vloni

Na horním toku Ohře včera vodáci zakončili oficiálně letošní vodáckou sezonu. Na poslední letošní plavbu vyrazili z Kynšperka nad Ohří do Sokolova, kde se večer Ohře tradičním způsobem uzamkne. Podle vodáckého instruktora Bohumila Pražáka byla letošní sezona dobrá, dokonce lepší než loňská. A to přesto, že v létě bylo sucho.

"Letošní sezonu považujeme za úspěšnou, dalo by se říct, že o nějakých pět až deset procent to bylo lepší než v loňském roce. Bylo to dáno hlavně tím, že počasí bylo vcelku dobré. Čeští vodáci jsou spíš solární jezdci, takže raději pojedou na vodu, když je hezké počasí, i když je málo vody. My jsme v červenci zažili i opačný stav, kdy bylo sice dost vody, ale nebylo hezké počasí, a tak vodáci z vody spíše utíkají," popsal Pražák.

K většímu zájmu vodáků přispělo i to, že půjčovny ve větší míře začaly nabízet i další služby, zejména odvoz z místa, kam vodáci doplují, zpět do místa určení. Ale i celkově se vodácké služby na horním toku Ohře postupně vylepšují.

Podle údajů Českého hydrometeorologického úřadu bylo nejsušší období letos v červenci, kdy v Karlových Varech byl průtok vody v Ohři je něco málo nad čtyřmi kubíky za sekundu. Letošní rok se tak blížil nejsušším letům za poslední dobu.

Jenže podle Pražáka horní tok Ohře má několik výhod, které i při suchém období umožňují, aby vodáci řeku sjížděli. Jednak koryto na Chebsku a Sokolovsku je užší, a tak i při nižší průtoku je stále hladiny dost vysoko na plavbu, ale také je průtok v Ohři regulován dvěma přehradami, které zmírňují následky většího sucha.

Díky tomu obliba Ohře mezi vodáky roste. Podle Pražáka se na řeku každoročně vydá zhruba 60 000 až 80 000 vodáků.

