Kvůli špatnému stavu stromů zakázali na Českolipsku vstup do Pekelského údolí

Kvůli špatnému stavu stromů uzavřeli na Českolipsku Pekelské údolí, které je oblíbeným cílem turistů. Kvůli nebezpečí pádu stromů platí zákaz vstupu do lesa v okolí červeně značené turistické stezky a naučné stezky v Pekelském údolí, a to v celé jeho délce, tedy na celé ploše Národní přírodní památky Peklo. Zákaz vstupu vyhlásil odbor životního prostředí Městského úřadu Česká Lípa až do 27. března příštího roku, zjistila ČTK na webu města."V pekelském údolí se nacházejí souše olší a jasanů, dále pak souše smrků odumřelých při kůrovcové kalamitě, které se začínají rozpadat, ale nacházejí se zde i další stromy na skalách a svazích nad turistickou cestou se zhoršeným zdravotním stavem a další stromy nakloněné nad turistickou cestu. Stav stromů byl vyhodnocen jako bezprostředně ohrožující. Z důvodu ochrany zdraví je tedy třeba uzavřít celou lokalitu pro vstup veřejnosti," uvedl v odůvodnění odbor životního prostředí. Lokalita je ve správě Lesů ČR, její uzavření umožní nebezpečné stromy odstranit.

Lokalita zvaná Peklo je národní přírodní památkou s největším výskytem bledulí jarních v Česku, leží mezi obcí Zahrádky na Českolipsku a Českou Lípou. Robečský potok tady protéká pískovcovým skalním masivem a vytváří malebnou skalní průrvu v celkové délce asi čtyř kilometrů, na níž je naučná stezka. Potok využívala v minulosti šlechta k výletům na loďkách. Za třicetileté, prusko-rakouské i druhé světové války sloužilo Peklo jako úkryt pro obyvatele okolních vsí před vojenskými oddíly.

Údolí je nejnavštěvovanější na jaře, kdy kvetou bledule a míří tam tisíce lidí. V lokalitě ale žije také zhruba 250 druhů hmyzu a velké množství ptáků, ryb a savců. Z chráněných druhů ptáků tam hnízdí třeba výr velký, ledňáček říční nebo skorec vodní. V létě lze využít i pískový rybník na dolním konci rokle ke koupání.

